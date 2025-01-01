Quand la lumière se fait rare : prendre soin de soi et des autres

Nous joindre
Par Catherine Cliche

Le mois de novembre apporte souvent son lot de grisaille, de froid et de journées plus courtes. Pour plusieurs, cette période marque un simple changement de saison, mais pour d’autres, elle peut être synonyme d’un réel déséquilibre : la dépression saisonnière. Ce trouble de l’humeur, lié principalement au manque de lumière naturelle, se manifeste par une baisse d’énergie, des troubles du sommeil, une humeur dépressive, une perte d’intérêt et parfois une plus grande irritabilité.

Pour les personnes vivant déjà avec un trouble de santé mentale, ces symptômes peuvent s’ajouter à une réalité déjà exigeante. L’hiver devient alors une période où la fatigue émotionnelle et la détresse peuvent s’intensifier. Les proches, quant à eux, peuvent se sentir démunis, inquiets ou impuissants face à la souffrance de l’autre. Le climat morose et le manque d’activités extérieures peuvent aussi influencer leur propre moral.

C’est pourquoi il est important, plus que jamais, de rester attentif à ses besoins et à ceux de son entourage. Parler de ce que l’on vit, chercher du soutien et maintenir des habitudes favorables au bien-être, comme bouger, s’exposer à la lumière du jour et maintenir un certain équilibre de vie, peut faire une grande différence.

Se rappeler que nous ne sommes pas seuls dans cette période peut aussi apporter du réconfort. Prendre le temps d’échanger avec un ami, de partager un café ou simplement d’envoyer un message à quelqu’un qu’on aime contribue à maintenir un lien et à alléger le poids des journées plus grises. La solidarité et la bienveillance entre proches deviennent alors de précieuses sources d’énergie.

Parfois, un simple pas vers l’aide peut ramener beaucoup d’espoir. Prendre soin de soi, c’est aussi une façon de prendre soin des autres. Et au cœur de cette saison plus sombre, se rappeler que la lumière, elle, finit toujours par revenir.

Être proche d’une personne vivant avec un trouble de santé mentale, ce n’est pas toujours facile. Si vous avez besoin d’être écouté, soutenu ou simplement compris, nous sommes là pour vous. N’hésitez pas à nous contacter.

Catherine Cliche
Directrice Générale Le Sillon

Mission

Offrir un support psychosocial ainsi que des d’interventions adaptées aux besoins spécifiques des proches d'une personne vivant avec un trouble majeur de santé mentale.

 Ainsi, ils évitent l’épuisement et développent des habiletés à améliorer la relation, tout en maintenant un bon équilibre psychologique.


477, 90e Rue, Suite 240, (Place 90),  Saint-Georges, Qc   G5Y 3L1
Tél. : 418-227-6464   |   Fax. : 418-227-6938
Courriel : info@lesillon.com   |   Site Web : www.lesillon.com

TERRITOIRE BEAUCE ETCHEMINS.

 

 

