Toi femme, moi homme : comment tout commence

La violence conjugale ne commence jamais brusquement, elle prend racine dans la façon dont notre société nous apprend à être des femmes et des hommes. Dès l’enfance, la socialisation nous transmet des messages sur ce qui est «normal» dans une relation : les filles doivent être patientes, compréhensives et responsables du bien-être du couple, alors que les garçons sont encouragés à être forts, à ne pas montrer leurs émotions et à décider. Ces apprentissages répétés partout, dans la famille, l’école, les médias, finissent par créer des rapports de pouvoir inégaux qui peuvent rendre la violence plus facile à exercer, mais surtout plus difficile à reconnaître.



À cela s’ajoutent les mythes de l’amour romantique qui valorisent la jalousie comme preuve d’amour, la patience comme solution à tout ou l’idée qu’il faut rester en couple coûte que coûte. Ces messages peuvent amener des femmes à excuser des comportements violents ou à croire qu’elles doivent «endurer» pour protéger la relation.



Au Havre l’Éclaircie, nous voyons chaque jour à quel point ces normes sociales influencent les parcours des femmes. Comprendre le rôle de la socialisation nous aide à mieux prévenir la violence, à soutenir les femmes sans jugement et à déconstruire les idées qui la banalisent.



Mais, en tant que société, que pouvons-nous faire pour changer les choses?



Il faut apprendre aux enfants que les émotions n’ont pas de sexe; valoriser le respect, la communication et l’égalité dans les relations et remettre en question les modèles toxiques d’amour. Nous devons écouter les femmes, les croire, les accompagner. Et surtout, parler ouvertement de violence conjugale, parce que le silence profite aux agresseurs, jamais aux victimes.

Si tu te poses des questions sur ta relation et/ou sur les conséquences sur ton enfant suite à la lecture de ce texte, n’hésite pas à nous contacter. Nous sommes là pour t’aider à y voir plus clair.