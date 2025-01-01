Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Havre L'Éclaircie

Toi femme, moi homme : comment tout commence

durée 09h00
23 novembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par Havre l'Éclaircie

La violence conjugale ne commence jamais brusquement, elle prend racine dans la façon dont notre société nous apprend à être des femmes et des hommes. Dès l’enfance, la socialisation nous transmet des messages sur ce qui est «normal» dans une relation : les filles doivent être patientes, compréhensives et responsables du bien-être du couple, alors que les garçons sont encouragés à être forts, à ne pas montrer leurs émotions et à décider. Ces apprentissages répétés partout, dans la famille, l’école, les médias, finissent par créer des rapports de pouvoir inégaux qui peuvent rendre la violence plus facile à exercer, mais surtout plus difficile à reconnaître.

À cela s’ajoutent les mythes de l’amour romantique qui valorisent la jalousie comme preuve d’amour, la patience comme solution à tout ou l’idée qu’il faut rester en couple coûte que coûte. Ces messages peuvent amener des femmes à excuser des comportements violents ou à croire qu’elles doivent «endurer» pour protéger la relation.

Au Havre l’Éclaircie, nous voyons chaque jour à quel point ces normes sociales influencent les parcours des femmes. Comprendre le rôle de la socialisation nous aide à mieux prévenir la violence, à soutenir les femmes sans jugement et à déconstruire les idées qui la banalisent. 

Mais, en tant que société, que pouvons-nous faire pour changer les choses?

Il faut apprendre aux enfants que les émotions n’ont pas de sexe; valoriser le respect, la communication et l’égalité dans les relations et remettre en question les modèles toxiques d’amour. Nous devons écouter les femmes, les croire, les accompagner. Et surtout, parler ouvertement de violence conjugale, parce que le silence profite aux agresseurs, jamais aux victimes. 

Visionnez tous les textes de Havre l'Éclaircie

Si tu te poses des questions sur ta relation et/ou sur les conséquences sur ton enfant suite à la lecture de ce texte, n’hésite pas à nous contacter. Nous sommes là pour t’aider à y voir plus clair.

☎ 418 227-1025  -  1 800 709-1025

https://havre-eclaircie.ca/

https://www.facebook.com/havreleclaircie/

https://www.instagram.com/havre_eclaircie/

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Le magasin de machines à coudre Signer à Saint-Georges

Publié à 8h00

Le magasin de machines à coudre Signer à Saint-Georges

LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE SARTIGAN À Saint-Georges, le plus ancien magasin Singer dont nous avons des photos était situé sur la 2e avenue, voisin du restaurant Café Royal (photos 1 et 2, de 1953). Par la suite, il déménagea au 304 de la 1re avenue, pas très loin de la banque de Montréal. Il fut détruit ...

LIRE LA SUITE
Quand la lumière se fait rare : prendre soin de soi et des autres

Publié hier à 9h00

Quand la lumière se fait rare : prendre soin de soi et des autres

Le mois de novembre apporte souvent son lot de grisaille, de froid et de journées plus courtes. Pour plusieurs, cette période marque un simple changement de saison, mais pour d’autres, elle peut être synonyme d’un réel déséquilibre : la dépression saisonnière. Ce trouble de l’humeur, lié principalement au manque de lumière naturelle, se manifeste ...

LIRE LA SUITE
Deux raisons de se réjouir

Publié le 17 novembre 2025

Deux raisons de se réjouir

De ce temps-ci, les occasions de se réjouir sont plutôt rares. Le Gouvernement québécois et les médecins jouent des gros bras et se chicanent comme des enfants du primaire dans une cour d’école, le coût de la vie est toujours en hausse, l’hiver se pointe le nez, en somme, ça prend un maudit bon moral pour poursuivre nos vies. Pourtant, au cours ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge