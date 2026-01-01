Le Centre Social des Chevaliers de Colomb

La plupart se souviennent de cette salle qui fut si populaire pendant quatre décennies à compter de 1948 (photos 1, 2 et 3, dans les années '70). Elle était située sur la 1re avenue, en face du commerce actuel de la Fleuriste Huguette, soit à mi-chemin entre la 123e et la 125e rue. Les travaux de construction du centre social commencèrent à l'été 1948 et le Centre fut béni et inauguré le 31 octobre 1948 à l'occasion d'un grand congrès régional des Chevaliers de Colomb. On a tous entendu parler de leurs mystérieuses initiations avec une chèvre supposément inoffensive mais pas facile à contrôler, un secret bien gardé. Mais cette salle mythique a vu bien d'autres activités, notamment des banquets, des soirées dansantes et des rassemblements de toutes sortes. Entre autres, le Centre Social a accueilli des étudiants du Séminaire en 1948 et 1949 en attendant que la construction de cette institution soit terminée. Ils occupaient l'étage du haut. Aussi des jeunes du primaire avant la construction du couvent et du collège.



La 4e photo nous montre la grande salle aménagée pour une importante réception, dans les années '60; son inauguration a eu lieu le 19 novembre 1961. La 5e photo nous rappelle ces soirées dansantes pour les jeunes pendant les fins de semaine dans les années '60 et '70, ici avec le groupe les Mélomanes, composé de René Moisan à la contrebasse, Florent Morin à la batterie, Martial Audet au saxophone et Nicol Veilleux au piano. Sans oublier les fameuses soirées de danse de Raymond et Suzanne Jacques. Il y a eu aussi plusieurs orchestres populaires de l'époque, dont les Sultans, les dimanches après-midi. Quel souvenir impérissable ils nous ont laissé, que d'idylles amoureuses s'y sont amorcées, inoubliables. Plusieurs couples s'y sont formés.



La photo 6 nous rappelle la fameuse salle de quilles à laquelle on accédait par la porte située à droite de l'édifice. Dans les débuts, les «spotteurs» gagnaient 5 cennes par partie. Il y eut des ligues de quille pendant plusieurs années, on compilait les statistiques et on fêtait la fin de la saison (photo 7). Réal Carrier était l'une des étoiles de ce sport dans la région. Dans les années '60, on a ajouté une allée et on remplaça les petites quilles par les grosses.



Le conseil des Chevaliers de Saint-Georges fut fondé en 1921. Ils firent construire une salle trop coûteuse pour leurs moyens, de sorte qu'il a fallu se résoudre à la vendre pour payer l'hypothèque. Édouard Lacroix acheta l'édifice pour la transformer en bureaux en 1926. Pendant 3 ans, ils occupèrent l'édifice (qui existe encore aujourd'hui, il loge un landromat) de M. Adalbert Paquet, au coin de la 2e avenue et de la 120e rue, près du Café Royal. De 1929 à 1948, ils fixèrent leur salle dans un bâtiment à droite de la Banque Royale, qui logea ensuite le magasin Dallaire. Cette bâtisse existe encore et est maintenant la propriété d'une compagnie appartenant à M. Hugo Veilleux. Puis, en 1948, le Centre Social.



Près de quarante ans après sa construction, le Centre Social fut acheté par la Caisse Populaire voisine qui l'a démoli le 5 octobre 1987 pour en faire un stationnement (photo 8). Aujourd'hui, c'est plutôt le stationnement du Comptoir Régional de Beauce. Une importante page d'histoire géorgienne s'est ainsi tournée et terminée. Des souvenirs nostalgiques...



Photos 1, 2, 3, 4 et 6 du fonds Claude Loubier. Photo 5 prise par Rosaire Gamache, fournie par M. René Moisan et transmise par M. Yvon Thibodeau. Photo 7 courtoisie de John Morissette. Photo 8 courtoisie de Johanne Méthot. Texte et recherches de Pierre Morin. Visionnez tous les textes de la Société historique