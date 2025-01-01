Il y a des gens qui trouvent que le temps est long, alors que d’autres trouvent que le temps passe vite. Pour moi, l’année 2025 m’a semblé passer à une vitesse vertigineuse.

Je ne sais pas dans quelle catégorie vous vous trouvez, mais, parfois, ce sont les circonstances qui déterminent notre perception. Je me permets un petit retour sur des évènements de 2025 qui, selon celles et ceux qui les ont vécus, ont pu sembler passer lentement ou rapidement.

Hypothèque

À un ami qui me disait trouver le temps long, j’ai suggéré d’aller à son institution bancaire et de négocier un prêt hypothécaire de 500 000 $ au taux d’intérêt actuel. Nul doute qu’il va trouver que le temps passe très vite à mesure que les remboursements mensuels seront exigibles.

Attendre 33 ans

Pour Daniel Jolivet, un individu qui aurait été condamné à tort pour le meurtre de quatre personnes, il aura fallu attendre 33 ans et 33 jours en prison pour que le système de justice lui accorde finalement une libération conditionnelle en attendant qu’il puisse se faire innocenter.

Pour Jolivet, nul doute que le temps en prison devait lui sembler bien long.

Pierre Poilièvre

Il y a tout juste un an, Pierre Poilièvre et le Parti Conservateur du Canada (PCC) trônaient au sommet des sondages et tout indiquait que la victoire n’était plus qu’une formalité. Le chef conservateur et ses partisans trouvaient le temps long, attendant que le Gouvernement minoritaire de Justin Trudeau soit forcé de déclencher une élection.

Nous connaissons tous le reste de l’histoire à savoir le départ de Trudeau, l’arrivée de Mark Carney, la victoire des Libéraux, la défaite de Poilièvre dans son comté et son retour suite à une élection partielle en Alberta.

Mais, depuis, le leadership de Poilièvre est de plus en plus contesté et il devra faire face à un vote de confiance lors de la prochaine réunion des membres de son parti fin janvier.

Maintenant, je parierais que Pierre Poilièvre trouve que le temps passe très rapidement.

Justin Trudeau

Un autre pour qui, selon les circonstances, le temps pouvait sembler passer vite ou pas.

Malmené par ses troupes et se retrouvant au plus bas dans les sondages en début d’année, Justin Trudeau devait trouver que le temps passait vite avant de décider d’annoncer sa démission.

Par contre, présentement, je ne sais si Justin Trudeau trouve que le temps passe vite ou non, mais, si, comme lui, j’avais la chance de fréquenter Katy Perry, je souhaiterais que le temps ne passe pas trop vite pour profiter pleinement du moment présent, car, ce genre de relation, on ne sait jamais combien de temps cela dure.

Donald Trump

Le 47e Président américain est tellement imprévisible qu’il m’est difficile de savoir si, pour lui, le temps passe vite ou non.

Si je me fie aux nouvelles des derniers jours à savoir sa forte baisse d’appui populaire auprès de l’électorat américain et les découvertes à son sujet dans l’affaire de la publication des documents reliés au scandale Jeffrey Epstein, Donald Trump doit trouver le temps long.

Mais certainement pas aussi long que vous et moi qui devons l’endurer pour encore trois ans.

Les consommateurs

En tant que consommateurs, vous et moi avons tendance à trouver le temps long chaque fois que nous nous présentons au marché d’alimentation pour acheter nos denrées.

Avec les prix qui ne cessent d’augmenter, avec un taux d’inflation des produits alimentaires supérieur au taux d’inflation général, de plus en plus de familles ont de la difficulté à se nourrir. Et les prévisions de prix pour 2026 nous laissent peu d’espoir de voir la situation s’améliorer.

À lui seul, le prix de la viande a connu une hausse de 18 % en deux ans, de quoi nous donner envie de devenir végétarien, végétalien ou végane. À vous de choisir.

Les boursicoteurs

Celles et ceux qui ont les moyens d’investir dans des titres boursiers auront connu une année 2025 très profitable, les bourses canadiennes et américaines ayant offert des rendements inhabituels.

Pour ces boursicoteurs, le temps a semblé passer très vite, mais, avec l’arrivée de 2026, sans doute qu’ils préféreraient que le temps passe très lentement afin que le marché ne frappe pas un mur.

François Legault

J’avoue avoir de la difficulté à comprendre le comportement actuel du Premier ministre québécois.

Alors qu’il persiste à déclarer qu’il dirigera ses troupes lors de l’élection générale d’octobre prochain, il ne cesse de perdre des députés et des ministres. De plus, sa cote de popularité et les appuis de la CAQ dans les sondages indiquent que son parti pourrait être rayé de la carte dans moins d’un an.

Dans ces circonstances, François Legault doit à la fois trouver le temps long et court quand il mesure le temps qui lui reste à assumer le pouvoir.

Chez les Libéraux

Au PLQ, nul doute que l’on trouve que le temps passe très vite, surtout lorsque l’on doit déclencher une nouvelle course à la chefferie après seulement 188 jours de l’élection de Pablo Rodriguez.

Un nouveau chef sera élu en mars, à moins qu’un couronnement ait lieu si un seul candidat est en lice. Cela laisse bien peu de temps pour se préparer à l’élection générale prévue pour le 5 octobre prochain.

Les Ukrainiens

Parmi ceux qui trouvent sans doute le temps bien long, il y a les Ukrainiens et leur Président, Volodymyr Zelensky, qui subissent l’invasion de l’armée russe depuis bientôt quatre ans.

Une guerre qui devait se régler en quelques jours selon Poutine et en 24 heures selon Trump. Et pourtant, ce conflit persiste et personne n’est en mesure d’en prédire la fin, cela malgré les nombreux pourparlers actuellement en cours.

On peut aussi avoir une pensée pour les millions d’êtres humains qui se retrouvent dans des camps de réfugiés et qui trouvent certainement le temps bien long.

Je pourrais mentionner plusieurs autres cas où le temps passe relativement vite ou non selon la situation dans laquelle on se retrouve, mais, il nous faut reconnaître que le temps est une donnée relative pour tous, mais elle est susceptible d’être perçue différemment. À nous de nous adapter.

2025 est terminée, OUF!

Courage

Il ne reste que 1 134 jours au mandat de Donald Trump.

Pensée de la semaine

Je nous dédie, à toutes et tous, la pensée de la semaine:

«Vis comme si tu devais mourir demain. Apprends comme si tu devais vivre toujours.»

Gandhi (1869-1948) Avocat indien apôtre de la non-violence.