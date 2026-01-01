Ce que les médias disent aux femmes — souvent sans le dire

La période des Fêtes est maintenant derrière nous. Qui dit période des Fêtes dit nourriture abondante et riche, et qui dit nourriture abondante et riche ressent parfois de la culpabilité d’avoir trop mangé ! En effet, plusieurs d’entre nous demeurons attentives aux calories par peur de prendre du poids, et plusieurs d’entre nous s’inscrivent au gym en janvier. Les femmes sont particulièrement touchées par ce phénomène. Mais pourquoi ? C’est notamment dû aux représentations des corps de femmes que nous voyons sans cesse dans les médias et sur les réseaux sociaux.



D’Instagram à ta nouvelle série préférée : des standards irréalistes



Chaque jour, nous sommes exposées à des images qui définissent ce que devrait être un « beau » corps féminin : mince (mais pas trop – et avec des courbes aux endroits stratégiques!), jeune, sans rides, sans poils. Autant dans les films, les séries télévisées, sur Instagram et TikTok, ces corps idéalisés occupent une place disproportionnée. Cette surexposition crée des standards irréalistes, et envoie le message aux femmes qu’elles deviennent de moins en moins désirables lorsqu’elles vieillissent.



Les réseaux sociaux augmentent encore la pression d’atteindre des standards inatteignables. Les filtres et les applications de retouche donnent l’illusion que les corps qui répondent aux idéaux sont la norme. Même lorsque le discours est orienté vers la santé ou la motivation, il est parfois teinté d’une obsession pour l’apparence. Résultat : plusieurs femmes développent un rapport difficile avec leur image corporelle et leur alimentation, influencées par ce qu’elles voient défiler quotidiennement sur leur écran.



Par ailleurs, les représentations médiatiques des femmes ne se limitent pas au physique. Elles s’étendent aussi aux rôles sociaux. Dans les médias traditionnels et numériques, les femmes sont encore trop souvent présentées comme mères avant tout, ou comme conjointes en soutien, plutôt que comme expertes ou leaders. Lorsqu’elles occupent des postes de pouvoir, leur apparence et leur attitude sont plus fréquemment commentés que leurs compétences.



Des conséquences subtiles mais importantes – et ce que l’on peut faire pour changer les choses



Cette sous-représentation dans les rôles de leadership contribue à renforcer l’idée que certains espaces ne sont pas « naturellement » destinés aux femmes. Ces messages influencent les aspirations des femmes, limitent les ambitions et entretiennent des inégalités bien réelles. À l’inverse, des images et rôles plus diversifiés permettent à chacune de se reconnaître, de se sentir légitime et d’imaginer d’autres possibles.



Cela dit, certaines avancées sont visibles, notamment dans les films pour enfants et familiaux. Dans la dernière décennie, davantage de personnages féminins ont été mis de l’avant. Bien qu’il reste du chemin à parcourir, il est encourageant de voir des efforts pour proposer aux jeunes des modèles plus diversifiés.



Consommer les médias de façon critique et encourager des contenus qui mettent de l’avant la pluralité des parcours féminins sont des gestes concrets pour faire évoluer les choses.



Parce qu’au-delà des stéréotypes, les femmes méritent d’être vues dans toute leur diversité!

