Rions un peu (10)

L’actualité ne nous offre pas souvent l’occasion de rire de ce temps-ci.

Alors, plutôt que d’attendre après les évènements, pourquoi ne pas se taper quelques blagues recueillies ici et là.

Amusons-nous!

Tu veux ou tu veux pas?

Un petit garçon, François, admire son grand-frère et passe son temps à l’épier. Un soir, il voit son frère se diriger vers son auto. Il se dépêche d’aller se cacher sous la banquette arrière. Le grand frère va chercher sa petite amie et se dirige en campagne où il s’arrête et demande à son amie : «Tu veux ou tu veux pas?»

«Je veux pas», répond-elle. Choqué, le grand frère rétorque : «Puisque c’est comme ça, tu descends et tu rentres à pied.»

Le lendemain, le jeune François prend son vélo et va chercher sa petite copine. Il l’installe sur le siège et se dirige à la campagne. François s’arrête et demande à sa copine : «Tu veux ou tu veux pas?» Et la copine de répondre : «Je veux bien.»

François descend de son vélo et dit : «Puisque c’est comme ça, je rentre à pied.»

Curiosités de la langue française

On passe des nuits blanches quand on a des idées noires.



Quand quelqu’un se meurt, on dit qu’il s’éteint. Quand il est mort, on l’appelle «feu».

Pourquoi parle-t-on des quatre coins de la terre, alors que la terre est ronde?

Pourquoi on remercie un employé quand on n’est pas content de ses services?

Comment peut-on faire pour dormir sur ses deux oreilles?

Pourquoi quand on veut avoir de l’argent devant soi, faut-il en mettre de côté?

Art abstrait

Dans une exposition de peintures, un cadre est totalement vide. L’artiste est à côté. Un visiteur lui demande :

- Qu’est-ce que cela représente?

- Des vaches dans un pré.

- Mais je ne comprends pas, on ne voit pas de pré.

- Bien sûr, les vaches ont mangé toute l’herbe.

- Et les vaches, on ne les voit pas non plus?

- Vous ne croyez tout de même pas que les vaches vont rester dans un pré où il n’y a plus d’herbe?

Au restaurant

- Hier, je voulais aller au restaurant, mais on m’a refusé l’entrée.

- Ah? Et qu’avez-vous fait, alors?

- Bien, j’ai quand même prix le plat et le dessert.

L’avez-vous saisie?

Les jumeaux

C’est une blonde qui a accouché de deux beaux bébés, des jumeaux, cependant, elle pleure à n’en plus finir.

L’infirmière lui demande :

- Mais voyons madame, pourquoi pleurez-vous ainsi? Vous êtes maintenant maman de deux beaux bébés en santé?

- Je sais, répond la blonde, mais je ne sais pas qui est le père du deuxième!

Belle-mère

Un homme va voir son voisin :

- Bonjour, je viens vous voir parce que votre chien a mordu ma belle-mère à deux reprises.

- Ah non! Vous n’êtes pas sérieux! Je vais m’arranger pour que ça n’arrive plus. Voulez-vous un dédommagement?

- Je ne veux pas me faire dédommager, je veux acheter votre chien.

Les cadeaux

Deux jeunes bonnes sœurs font de l’auto-stop lorsqu’une prostituée au volant d’une superbe auto sport s’arrête et les prend à son bord. Au bout de quelques minutes, l’une des sœurs dit :

- Elle est belle votre voiture, elle a dû vous coûter cher?

- Un week-end avec un Japonais.

- Et votre manteau de fourrure, il est joli aussi, dit la seconde sœur, c’est du quoi?

- C’est du chinchilla. Ça m’a coûté trois nuits avec un homme d’affaire américain.

- Oh! Je n’avais pas vu votre collier de diamants. Ce sont des vrais?

- Bien sûr, c’est un émir avec qui j’avais passé la semaine qui me l’a offert.

Alors les deux sœurs se regardent et la première dit :

- Eh bien! Il nous a bien eu monsieur le curé avec ses porte-clés…

Flirt raté

- Ça a marché ton flirt avec Jean-Louis hier? demande une étudiante à une copine.

- Non, il est vraiment trop timide, il en finit par être idiot.

- Comment ça?

- Eh bien nos sommes sortis ensemble et on s’est retrouvé seuls sur un banc dans le parc. Après un long silence, il m’a murmuré à l’oreille «Je t’aime» en posant sa main sur mon genou. Pour l’encourager, je lui ai susurré «Plus haut». Alors il m’a hurlé à l’oreille «JE T’AIME!!!»

Au régime

Une femme en avait marre de toujours tout faire à la maison, alors, elle et son mari ont convenu que chacun fasse le repas du soir è tour de rôle.

Le jour suivant, c’est au tour du mari. Quand la femme rentre, elle voit son mari tout nu avec un verre d’eau à la main. «Ce soir, au menu, c’est amour et eau fraîche» lui dit-il.

Le lendemain, c’est au tour de la femme. À peine rentré, le mari lui crie : «Qu’est-ce qu’il y a au menu ce soir, chérie?»

La femme vient toute nue vers lui, les cheveux ébouriffés et lui répond : «Les restes d’hier, chéri..»

Au restaurant

Un couple visiblement très amoureux est assis à une table au restaurant. Soudain, l’homme glisse de la banquette et disparaît sous la table.

Voyant que la jeune femme semble ne s’être aperçue de rien, le serveur s’approche et lui dit :

- Madame, je crois que votre mari est tombé sous la table.

- Non, vous faites erreur, mon mari c’est le monsieur en colère qui vient d’entrer…

Courage

Il ne reste que 1 034 jours au mandat de Donald Trump.

Visionnez tous les textes de Pier Dutil

Pensée de la semaine

En guise de pensée de la semaine, je vous en offre une petite dernière pour la route :