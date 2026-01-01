Vues aériennes de Saint-Georges en 1951, 1965 et 2015

Les temps changent, et la ville aussi, comme le démontrent ces trois superbes photos aériennes. Il est intéressant de constater l'évolution importante survenue à ces endroits. Les photos, prises en direction sud, couvrent à peu près le même secteur, à des époques différentes. Prenez le temps de les examiner attentivement, vous découvrirez les nombreux changements survenus à chaque étape.



Ce qui frappe à la 1re photo, c'est que la 107e rue n'existait pas encore: Pas de Walmart ni de Canadian Tire. Ce n'était pas un secteur commercial, on n'y voyait que de grands champs inhabités, à part quelques résidences sur cette avenue qui était alors la route nationale, puisque c'était avant le boulevard Lacroix. Pas de Pères Nature non plus sur la 1re avenue.



Une des principales différences entre les deux premières photos: une nouvelle voie de circulation de biais vers la gauche sur la 2e photo. Le boulevard Lacroix n'a pas été construit d'une seule traite, au contraire. Cette nouvelle artère a été faite par tronçons, au fur et à mesure que la construction domiciliaire s'étendait vers le sud. Son prolongement ne fut donc pas instantané, car on le prolongea graduellement de sections en sections. En 1951, le boulevard Lacroix n'était pas comme on le connait aujourd'hui, il ne se rendait pas beaucoup plus loin que l'église. C'est la construction du viaduc en 1955 qui entraina son développement intensif. À l'automne 1956, son prolongement a enfin rejoint l'ancienne route nationale à Jersey-Mills.



Sur la 2e photo, on aperçoit le boulevard Lacroix, mais sachez qu'à cette époque, cette avenue n'avait qu'une seule voie dans chaque direction. Ce n'est qu'en octobre 1971 que la grande côte qu'on voit fut élargie à quatre voies. On constate sur la 3e photo (de 2015) à quel point le trafic s'est intensifié dans le secteur nord, près du garage Chrysler. Les voies de circulation sont impressionnantes. Les avenues ont été considérablement élargies et améliorées, de nouveaux quartiers résidentiels sont apparus, incroyable comme la ville a progressé.



Autre changement notable: la disparition des iles sur la 3e photo, de 2015. Sur la 2e photo, de 1965, on voit bien les iles telles qu'elles existaient alors. Celle en haut (la plus près du pont) fut enlevée en 1966, on s'est servi du matériel pour aménager ce qui est devenu aujourd'hui la promenade Redmond, près du Centre d'achat Place Centre-ville. Encore sur la 2e photo, on voit bien, en bas à gauche, une grande ile séparée de la terre ferme par un mince filet d'eau. Cette ile n'est pas disparue, elle fut plutôt intégrée à la terre ferme en 1970, lorsque les garages Ford et celui de Fernand Coté Case ont remblayé et rempli le filet d'eau, agrandissant alors leurs propres terrains. En fait, c'est aujourd'hui le Parc Carpe Diem qui occupe ce vaste espace qui était autrefois une ile.



Une ile a subsisté, c'est celle à droite sur la 3e photo, sa surface semble avoir été réduite, mais en vérité, c'est l'effet de la montée des eaux en été, quand le barrage gonflable est déployé. En dehors de la période de gonflement, l'ile retrouve sa taille normale, semblable à la 1re photo.



Vous trouverez sûrement une foule d'autres différences entre ces trois photos.



Photo 1 prise par Paul-Émile Provost. Photos 2 et 3 du fonds Claude Loubier. Texte et recherches de Pierre Morin. Visionnez tous les textes de la Société historique