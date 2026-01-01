La parade de la coupe a eu lieu

Au Québec, lorsque l’on parle de la parade de la Coupe, on fait toujours référence au Canadien et à ses 24 victoires de la Coupe Stanley.

Eh bien, amateurs de hockey, vous allez devoir changer vos paradigmes car, désormais il faudra inclure les noms de La Victoire et de la Coupe Walter quand il est question de parade de la Coupe.

La Victoire de La Victoire

Le 20 mai dernier, La Victoire de Montréal a écrit une nouvelle page d’histoire en remportant la Coupe Walter, emblème du championnat de la Ligue professionnelle de Hockey féminin (LPHF) dans le cadre de la série finale qui l’opposait à la Charge d’Ottawa.

Les joueuses de l’équipe montréalaise en étaient à leur troisième saison en séries, mais elles n’étaient toujours pas parvenues à remporter le championnat.

Après une saison au cours de laquelle La Victoire a terminé au 1er rang, l’équipe avait la possibilité de choisir laquelle des équipes qui avaient terminé aux 3e et 4e rangs elle affronterait en demi-finale. Le choix s’est porté sur l’équipe du Minnesota que La Victoire a vaincue pour atteindre la grande finale.

Les séries de fin de saison de la LPHF ont permis à certaines joueuses de La Victoire de s’illustrer, notamment les attaquantes Marie-Philip Poulin et Laura Stacey et la gardienne Anne-Renée Desbiens.

La Beaucevilloise Marie Philp Poulin s’est même méritée le trophée Ilana Kloss remis à la meilleure joueuse des séries, cela même si Marie Philip n’était pas à son meilleur suite à une blessure à un genou subie lors des Jeux Olympiques.

La parade de la Coupe

Suite au triomphe de La Victoire, comme il se devait, une parade de la Coupe a été organisée à Montréal samedi dernier. Les dirigeantes et les joueuses de l’équipe ont défilé avec la Coupe Walter sur la rue Sainte-Catherine avant de se retrouver au Quartier des Spectacles. Quelque 20 000 fans de tous âges sont venus acclamer leurs favorites qui le méritaient pleinement.

Vous me direz que ça ne dégageait pas le même entrain qu’une parade de la Coupe Stanley, mais, de grâce, ne minimisons pas l’enthousiasme des partisans, car, si l’on se fie au Canadien, il pourrait se passer encore bien des années avant que l’on assiste à une parade de la Coupe Stanley.

Popularité du hockey féminin

Depuis la création de la LPHF en 2023 et la première saison à l’hiver 2024, le hockey féminin n’a cessé de croître en popularité.

La ligue, qui ne comptait que six équipes à ses débuts, en comptera 12 la saison prochaine. Et, un peu partout, les arénas où évoluent les équipes accueillent plusieurs milliers d’amateurs.

Les réseaux de télévision présentent de plus en plus de parties et les commanditaires n’hésitent pas à associer leurs noms à ce circuit. Ce sont là des preuves évidentes de la popularité croissante de la LPHF.

Fin de saison pour le Canadien

Du côté du Canadien, la saison a pris fin vendredi dernier dans le cadre d’une défaite humiliante de 6 à 1 contre le Hurricanes de la Caroline. La finale de division a donc pris fin après cinq matchs.

Personnellement, je dois admettre que le Canadien s’est rendu plus loin que ce que j’aurais pu souhaiter et je ne suis pas le seul.

Dans les séries précédentes, le Canadien a vaincu Tampa Bay et Buffalo, deux équipes qui avaient terminé avant eux au classement général. Les victoires dans ces deux séries ont nécessité chacune sept parties, dont cinq en prolongation. Avant d’arriver à la finale de division, le Canadien avait déjà joué 14 matchs, alors que son adversaire n’en avait disputé que huit.

À mesure que la série avançait, on pouvait sentir la fatigue chez les joueurs du Canadien, la plus jeune équipe de la LNH.

Lorsqu’ils feront leur bilan au cours des prochains jours, les dirigeants du Canadien pourront dégager un certain niveau de satisfaction. Dès le début de la saison, plusieurs experts prédisaient même que le Canadien ne serait pas des séries de fin de saison.

L’équipe montréalaise a complété la saison avec 106 points, au sixième rang sur 32 équipes, un bilan fort respectable.

Tel que mentionné précédemment, le Canadien est encore loin de la prochaine conquête de sa 25e Coupe Stanley, mais, tant et aussi longtemps que l’équipe offrira de belles performances et continuera de participer aux séries d’après-saison, les amateurs maintiendront leur appui et qui sait ce qui pourrait se produire.

Peu importe que la parade de la Coupe célèbre la Coupe Walter ou la Coupe Stanley, ne boudons surtout pas notre joie.

Courage



Il ne reste que 964 jours au mandat de Donald Trump.



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Pensée de la semaine

Cette semaine, je me permets de dédier deux pensées de la semaine.

La première aux membres de La Victoire :

La deuxième aux membres du Canadien :