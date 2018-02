Activités à ne pas manquer en Beauce lors du samedi 10 février 2018

L'activité « Patinage son et lumière chocolaté » aura lieu dès 18 h 30 à l'anneau de glace du Centre sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges. Pour l'occasion, les citoyens sont invités à patiner en admirant les sculptures réalisées durant le Festival de sculptures sur neige. L'activité est gratuite. Il est possible de téléphoner au 418-228-8155, poste 2242, pour obtenir plus d'informations.