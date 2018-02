Réunion pour un réinvestissement massif dans la culture en Chaudière-Appalaches

Le Conseil de la culture des régions de Québec et de la Chaudière-Appalaches prenait part ce 14 février au rassemblement lancé par la Coalition La culture, le cœur du Québec qui avait lieu devant l’Assemblée nationale. Ainsi, des Conseils régionaux de la culture, des artistes et des travailleurs culturels ont rappelé aux élus les besoins d’un réinvestissement et le souhait de voir 2 % du budget du Québec lui être alloué.

La Coalition redouble d’efforts pour rappeler aux élus le rôle et l’apport des arts et de la culture dans la société. À ce titre, elle milite pour que les gens qui y œuvrent bénéficient de conditions décentes.

Un message qui a été entendu par la ministre de la Culture et des communications, Marie Montpetit, le chef du Parti Québécois, Jean-François Lisée, et Agnès Maltais, députée de Taschereau et vice-présidente de la Commission de la culture et de l’éducation, présents au rassemblement.

« Nous sommes encore trop peu conscients de la précarité que vivent les artistes et les travailleurs culturels qui la portent. Depuis 2011, leur rémunération a diminué en termes relatifs et, dans certains secteurs, ils sont presque trois fois plus nombreux qu’en 1990 à occuper plus d’un emploi », a souligné Julie-Anne Richard, directrice générale du Réseau indépendant des diffuseurs d’évènements artistiques unis.

Pour son homologue, Gilles Charland, de l’Alliance québécoise des techniciens et techniciennes de l’image et du son (AQTIS), « la nouvelle Politique québécoise ne peut faire l’économie d’un plan d’action interministériel en ressources humaines comme le démontre le mémoire commandé par la Coalition La culture, le cœur du Québec ».

Christine Bouchard, directrice générale d’En Piste, regroupement national des arts du cirque, a fait remarquer que « partout sur le territoire du Québec, dans toutes les régions, les arts et la culture contribuent à la qualité de vie. Le réinvestissement réclamé constitue donc pour le gouvernement une occasion de réitérer sa volonté d’assurer le plein développement de tout le Québec », réaffirmant ainsi l’appui de la Coalition à la ministre de la Culture, Marie Montpetit.

« L’apport des arts et de la culture à la société n’est plus à démontrer et nous devons tous, quels que soient nos champs d’activité ou nos responsabilités, en défendre la valeur de ferment identitaire, de liant social et de catalyseur économique », a conclu Fabienne Cabado, directrice générale du Regroupement québécois de la danse (RQD), exhortant les élus, gens d’affaires et autres citoyens à défendre la cause des arts et de la culture.