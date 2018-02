Traverser l'Europe sans argent : une Beauceronne de 20 ans veut relever le défi

Voir la galerie de photos

Originaire de Saint-Georges, Laurance Giguère, âgée de 20 ans, souhaite participer avec ses amis Shanel et Philippe au défi « Red Bull Can You Make It ? » en avril prochain. Ce défi consiste à traverser l'Europe avec comme seul moyen de paiement des canettes de Red Bull. Pour avoir la chance de participer à cette aventure, la Georgienne a besoin du vote des Beaucerons.

Pour l'occasion, EnBeauce.com a rencontré Laurance Giguère lors du jeudi 15 février dernier, afin qu'elle nous parle davantage de son projet. Cette dernière nous a notamment expliqué comment les gens peuvent voter sur le site Web de Red Bull pour son équipe, « Broke & Stoked », afin que celle-ci puisse représenter le Canada pendant ce périple.

Plus de détails à venir.