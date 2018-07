Un succès pour la 8e édition des messes d’artistes à Saint-Joseph

Un public nombreux s’est donné rendez-vous, les trois premiers dimanches de juillet, lors des célébrations dominicales à l'église de Saint-Joseph. Des artistes chevronnés ont présenté leur plus beau répertoire de musique classique et sacrée. Le public a pu entendre des oeuvres vocales avec la soprano Rachelle Tibodeau, le baryton Michel Cervant et la mezzo-soprano Marie-Andrée Mathieu ainsi que des oeuvres instrumentales interprétées par le saxophoniste Patrice Royer, le violoniste Simon Boivin et la clarinettiste Marie-Andrée Mathieu.

Tous les musiciens étaient accompagnés par l’organiste titulaire des grandes orgues de l’église de Saint-Joseph, Esther Clément. Elle est détentrice d’un baccalauréat et d’une maîtrise en interprétation-orgue sous la direction d'Antoine Bouchard à la Faculté de musique de l'Université Laval à titre de boursière du Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche - FCAR. Elle enseigne également la musique à la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin - CSBE.