Lancement d’un appel de projets

Fonds culturel: une enveloppe de 20 000 $ disponible dans Beauce-Centre

durée 09h00
24 février 2026
Sylvio Morin
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Une enveloppe de 20 000 $ est disponible afin de soutenir des projets culturels sur le territoire de la MRC Beauce-Centre.

La somme est tirée du Fonds culturel 2026. Les projets qui seront déposés doivent répondre aux principaux objectifs de ce programme et être en cohérence avec les orientations de la politique culturelle de la MRC adoptée en 2024, notamment de contribuer à la vitalité culturelle de la collectivité en soutenant la réalisation de projets culturels diversifiés, et de favoriser une participation culturelle inclusive. 

L’aide financière sera accordée sous forme de subvention pour un maximum de 3 000 $ par projet ou jusqu’à 80 % du coût total des dépenses admissibles. Les projets devront être réalisés d'ici le 31 décembre 2026.

Les organismes et les municipalités du territoire ont jusqu’au 3 avril prochain pour déposer leurs propositions. Les détails et le formulaire de dépôt sont disponibles sur le site de la MRC Beauce-Centre. Pour plus de renseignements, les promoteurs peuvent aussi communiquer avec Pascale Dallaire, coordonnatrice en développement territorial (developpement@mrcbeaucecentre.ca).

«Nous lançons cet appel de projets pour soutenir celles et ceux qui ont envie de faire bouger la vie culturelle chez nous. J’invite les organismes, les artistes et les milieux locaux à proposer des projets inspirants qui favoriseront la vitalité de nos municipalités», a indiqué le préfet de la MRC Beauce-Centre, et maire de Saint-Odilon-de-Cranbourne, Patrice Mathieu.

