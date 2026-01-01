Nous joindre
Beauceville

Un autre week-end animé aux Rendez-vous d'hiver

durée 15h00
24 février 2026
Par Salle des nouvelles

La fin de semaine dernière a été marquée par une foule d’activités festives et communautaires qui ont rassemblé petits et grands aux quatre coins de Beauceville, dans le cadre des 11e Rendez-vous d’hiver Beauce Auto Ford Lincoln. 

Le vendredi 20 février s’est tenue la Soirée lumières MIX 99.7, au Club Motoneige Beauceville Inc. L’événement a offert une ambiance féérique et conviviale, où les participants ont pu profiter d’une programmation variée comprenant l’animation lumineuse, la musique de DJ Louk, des  breuvages sans alcool lumineux et du chocolat chaud, une randonnée aux flambeaux ponctuée de surprises, un méga feu d’artifices, ainsi que des tours de motoneige et plusieurs autres activités. 

Le dimanche 22 février a également été bien rempli avec le Rendez-vous du dimanche qui présentait une messe spéciale avec animation musicale, un atelier de création de cupcakes à la Bibliothèque Madeleine Doyon, un après-midi cartes et jeux organisé par le Cercle de Fermières, qui soulignait son 110e anniversaire, ainsi que le déjeuner des Chevaliers de Colomb, au profit du Corps de cadets 619 Beauceville. 

Par ailleurs, la ville a vibré au rythme du 50e tournoi provincial Atome, présenté du 12 au 15 et du 19 au 22 février à l’Aréna EJM/René-Bernard. Cet événement sportif d’envergure a accueilli de nombreux jeunes hockeyeurs d’environ 11 ans et leurs familles, générant une belle effervescence et contribuant au dynamisme local. 

La programmation se poursuit cette semaine alors que le vendredi 27 février, le nouveau spectacle de Marthe Laverdière, présenté par Les Serres St‑Georges, sera offert à l’auditorium de la Polyvalente Saint‑François.

De plus, les Rendez‑vous d’hiver Beauce Auto Ford Lincoln proposent une très belle programmation pour la semaine de relâche, disponible sur nos réseaux sociaux et sur notre site web. Le festival se conclura le 8 mars prochain, avec l’événement Tire-toi une bûche d’Arboriculture de Beauce, mettant ainsi fin à une édition hivernale riche en activités et en moments rassembleurs.

Source: Service des loisirs de la Ville de Beauceville

