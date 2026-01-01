Nous joindre
Un déjeuner-conférence sur la prévention en santé

durée 10h00
21 février 2026
Germain Chartier
Par Germain Chartier, Journaliste

L’Association québécoise de défense des droits des personnes aînées – Beauce-Etchemins-Appalaches (AQDA BEA) tiendra un déjeuner-conférence le 17 mars prochain, à 8 h, au restaurant Le Baril-Grill, à Saint-Georges.

L’activité portera sur le rôle du Pavillon du cœur Beauce-Etchemin en matière de prévention des maladies chroniques et de promotion des saines habitudes de vie, un sujet qui touche particulièrement la population aînée de la région.

La conférence sera présentée par Chantal Quirion, directrice générale du Pavillon et Fondation du cœur Beauce-Etchemin. Intitulée « À la découverte du Pavillon du cœur Beauce-Etchemin », la présentation vise à mieux faire connaître les services offerts localement et leur impact sur la qualité de vie et l’autonomie des citoyens.

Selon le communiqué, l’organisme souhaite mettre en lumière l’importance de la prévention et rappeler que l’adoption de saines habitudes peut contribuer à améliorer la santé, même plus tard dans la vie.

Le déjeuner sera servi dès 8 h, et la conférence se déroulera de 9 h à 10 h 30. Les personnes intéressées doivent confirmer leur présence auprès de l’AQDA BEA.

