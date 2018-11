Le musée Marius-Baribeau lance le projet Premier jet

Le Musée Marius-Barbeau a annoncé le lancement de « Chaudière-Appalaches en œuvres - Premier jet », une exposition/concours d’arts visuels qui s’adresse aux artistes de tous les niveaux de l’ensemble des MRC de la Chaudière-Appalaches.



«Chaudière-Appalaches en œuvres - Premier jet » offrira une formidable occasion aux artistes habitant sur le territoire de la Chaudière-Appalache. L'occasion d’exposer dans un espace muséal reconnu, et de voir leur œuvre sélectionnée pour recevoir l'un des 12 prix attribués par le jury du concours. Un prix de 1000$ sera remis par Desjardins au grand gagnant. Une exposition itinérante de l’ensemble des œuvres gagnantes sera tenue dans différents lieux situés en Chaudière-Appalaches pendant toute l’année 2019.



Les gens peuvent manifester leur intention de participer en remplissant le formulaire de préinscription disponible sur le site du Musée Marius-Barbeau au plus tard le 16 novembre 2018.



Le comité régional de sélection de projets du Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR), composé de la Table régionale des élus municipaux de la Chaudière-Appalaches (TREMCA), a jugé ce projet d’une grande importance pour le développement culturel de notre région. Ainsi, une somme de 150 000 $ a été accordée dans le cadre du FARR du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.

