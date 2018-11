« Trafic gériatrique », une pièce présentée par 12 étudiants

Les douze étudiants du cours Production théâtrale du profil Création & Médias (Programme Arts, Lettres & Communication) invitent la population à assister à leur pièce de théâtre Trafic gériatrique. Elle sera présentée les 15 et 17 novembre prochains à la salle Alphonse-Desjardins du Cégep Beauce-Appalaches à compter de 19 h 30.

Selon les informations que nous avons obtenues, Trafic gériatrique est une comédie absurde qui se déroule dans un Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD). Les propriétaires sont nulles autres que deux soeurs « sans scrupules et aux idées plutôt tordues ». Neuf bénéficiaires, qui n'ont ni famille ni le moindre ami, se retrouvent dans ce CHSLD où ils font les frais d'expérimentations « neurobehavoristes ».

« Les fraudeuses leur promettent la vie éternelle en échange non pas de leur âme, comme dans le Faust de Goethe, mais plutôt de leur mémoire qu’elles veulent effacer à tout jamais », mentionne Marie-Esther Poulin, enseignante au département des Arts et des Lettres et auteure de la pièce.

Les deux sœurs réussiront-elles leur plan malicieux ? Une préposée aux bénéficiaires, ex-détenue et activiste-anarchiste, s’en mêlera. Dans un sens ou dans l'autre, tout peut arriver.

Cette comédie a été écrite et mise en scène par Mme Poulin. Néanmoins, elle reconnaît avoir puisé son inspiration à même les idées originales de ses anciens étudiants. « Je suis très fière d'eux. Je salue leurs efforts soutenus qui sauront dérider le public en ce sombre mois de novembre », ajoute Mme Poulin.

Les douze comédiens sont Maude Baillargeon, Kelly-Anne Bouffard, Ariane Couture, Laurie Duguay, Jacques Fortin, Alyson Gaulin, Camille Marcotte-Leblanc, Vanessa Nadeau, Marie-Michèle Paquet, Théodore Paquet, David Quirion et Sarah Rodrigue.