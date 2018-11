Un concert de Noël au profit de la Fabrique de Saint-Prosper

Le groupe vocal « Choeur en fête », sous la direction d’Hélène Ouellet, est heureux de présenter son 9e concert de Noël, le 8 décembre prochain. Les profits du concert seront versés à la Fabrique de Saint-Prosper.

Le choeur est composé de 45 choristes, dont 19 élèves du primaire, de Saint-Prosper et des municipalités avoisinantes. Les spectateurs pourront entendre des chants religieux, traditionnels et populaires. Les choristes seront accompagnés de Marie-Pierre Grenier au piano, de Germain Ouellet à la basse, de Jean-Marie Ouellet à la guitare et de Sylvain Ouellet aux percussions.

Le concert se tiendra à l’église de Saint-Prosper, le 8 décembre à 19h30. Les billets sont en vente au marché du village de Saint-Prosper, auprès des choristes, des marguilliers ainsi qu’au presbytère de l’église de Saint-Prosper. Il est également possible de faire une réservation au 418-594-8143.