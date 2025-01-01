Nous joindre
Campagne de financement d'Artistes et Artisans de Beauce

L'art en cadeau pour les entreprises

durée 08h00
11 décembre 2025
Sylvio Morin
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

L'organisme Artistes et Artisans de Beauce (AAB), entièrement dédié aux arts visuels, lance sa campagne de financement annuelle auprès des entreprises du territoire.

En effet, les compagnies, industries et commerces de la région sont invités à faire l'acquisition, en ligne, d'une œuvre d'art offerte par les artistes membres du regroupement, afin de parer leurs bureaux, salles de conférence ou espaces d'accueil.

Plus qu’un achat, c’est un investissement communautaire, qui soutient directement la pratique et le développement professionnel des créateurs d'ici.

Également, ceci démontre concrètement l'engagement de l'entreprise envers la culture locale, et que pourront apprécier les employés et les clients.

Les sommes recueillies contribuent aux programmes de soutien, de diffusion et de médiation culturelle de l'AAB, qui bénéficient à toute la communauté.

Pour faciliter l'achat, toutes les œuvres sont disponibles à la commande en ligne à la Boutique AAB, que l'on peut joindre en cliquant ici.

De même, la livraison gratuite de l'acquisition peut-être faite directement à l'entreprise, dans un rayon de 20 kilomètres de Saint-Georges. Il est aussi possible de venir chercher l'oeuvre au 3e étage du Centre culturel Marie-Fitzbach de Saint-Georges.

