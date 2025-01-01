Activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives
Quoi faire en Beauce du 12 au 14 décembre?
Par Salle des nouvelles
Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.
Vendredi 12 décembre
Exposition Portrait de femme(s), du singulier au pluriel
De l'artiste Julie Morin.
Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 21 décembre
Exposition de l’artiste-peintre Gérald Gosselin
Des œuvres inspirées de la représentation du divin et des grands mystères de l’univers.
Où: Bibliothèque Madeleine-Doyon — Beauceville
Quand: jusqu'au 31 janvier 2026
Collecte de sang à Saint-Côme-Linière
Objectif de 60 donneurs.
Où: Salle Optimiste de l'aréna — Saint-Côme-Linière
Quand: de 13 h 30 à 19 h 30
Match de la Ligue régionale de hockey
Visite des Cobras de Princeville.
Où: Centre sportif Armand-Racine — La Guadeloupe
Quand: dès 20 h 30
Match de la Ligue de hockey Junior AA Chaudière-Appalaches
Bellechasse Lafontaine visite Les Beaucerons de Sainte-Marie.
Où: Centre Caztel — Sainte-Marie
Quand: dès 20 h 30
Match de la Ligue de hockey Côte-Sud
Saint-Charles visite Saint-Joseph.
Où: Centre Frameco — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: dès 21 h
Samedi 13 décembre
Exposition Portrait de femme(s), du singulier au pluriel
De l'artiste Julie Morin.
Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 21 décembre
Exposition de l’artiste-peintre Gérald Gosselin
Des œuvres inspirées de la représentation du divin et des grands mystères de l’univers.
Où: Bibliothèque Madeleine-Doyon — Beauceville
Quand: jusqu'au 31 janvier 2026
Marché de Noël de Vallée-Jonction
Organisé par la municipalité.
Où: Centre multifonctionnel — Vallée-Jonction
Quand: de 9 h 30 à 16 h
Marché de Noël de Saint-Bernard
Organisé par la municipalité.
Où: Centre municipal – Saint-Bernard
Quand: de 10 h à 16 h
Marché de Noël de Notre-Dame-des-Pins
Pour marquer le 100e anniversaire de la municipalité.
Où: Halte du Pont couvert Perrault — Notre-Dame-des-Pins
Quand: de 11 h à 16 h
Parade de Noël à Saint-Martin
Organisée par le Service des loisirs et de la culture.
Où: Dans les rues de Saint-Martin
Quand: à compter de 12 h 45
Match de la Ligue de hockey Junior AA Chaudière-Appalaches
Lotbinière PG visite les Bulldogs de Beauce-Centre.
Où: Centre Frameco — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: dès 19 h 20
Match de la Ligue de hockey Junior AA Chaudière-Appalaches
Assurancia Beauce-Sud reçoit Saint-Romuald Expert Lévis.
Où: Centre sportif Lacroix-Dutil — Saint-Georges
Quand: dès 20 h
Dimanche 14 décembre
Exposition Portrait de femme(s), du singulier au pluriel
De l'artiste Julie Morin.
Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 21 décembre
Exposition de l’artiste-peintre Gérald Gosselin
Des œuvres inspirées de la représentation du divin et des grands mystères de l’univers.
Où: Bibliothèque Madeleine-Doyon — Beauceville
Quand: jusqu'au 31 janvier 2026
Marché de Noël de Vallée-Jonction
Organisé par la municipalité.
Où: Centre multifonctionnel — Vallée-Jonction
Quand: de 9 h 30 à 15 h
Noël des enfants à Saint-Bernard
Organisé en collaboration avec les Chevaliers de Colomb.
Où: Centre municipal – Saint-Bernard
Quand: de 13 h à 16 h
Spectacle musical à Saint-Georges
Avec Caroline Veilleux et Rock Daigle.
Où: Chapelle du Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges
Quand: dès 14 h
Match de la Ligue de hockey Côte-Sud
Saint-Prosper visite Sainte-Marie
Où: Centre Caztel — Sainte-Marie-de-Beauce
Quand: dès 14 h 30
Cette semaine
Collecte de sang à Sainte-Marie-de-Beauce
Objectif de 125 donneurs.
Où: Centre Caztel (salle Desjardins) — Sainte-Marie-de-Beauce
Quand: Lundi 15 décembre, de 14 h 30 à 20 h
Fête familiale de Noël à Saint-Georges
Jeux gonflables, calèche, mascottes ainsi que des collations et breuvages chauds.
Où: Île Pozer et parc Veilleux — Saint-Georges
Quand: Mercredi 17 décembre, de 17 h 30 à 21 h