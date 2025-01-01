Activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives
Quoi faire en Beauce en fin de semaine?
Par Salle des nouvelles
Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.
Samedi 13 décembre
Exposition Portrait de femme(s), du singulier au pluriel
De l'artiste Julie Morin.
Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 21 décembre
Exposition de l’artiste-peintre Gérald Gosselin
Des œuvres inspirées de la représentation du divin et des grands mystères de l’univers.
Où: Bibliothèque Madeleine-Doyon — Beauceville
Quand: jusqu'au 31 janvier 2026
Marché de Noël de Vallée-Jonction
Organisé par la municipalité.
Où: Centre multifonctionnel — Vallée-Jonction
Quand: de 9 h 30 à 16 h
Marché de Noël de Saint-Bernard
Organisé par la municipalité.
Où: Centre municipal – Saint-Bernard
Quand: de 10 h à 16 h
Marché de Noël de Notre-Dame-des-Pins
Pour marquer le 100e anniversaire de la municipalité.
Où: Halte du Pont couvert Perrault — Notre-Dame-des-Pins
Quand: de 11 h à 16 h
Parade de Noël à Saint-Martin
Organisée par le Service des loisirs et de la culture.
Où: Dans les rues de Saint-Martin
Quand: à compter de 12 h 45
Match de la Ligue de hockey Junior AA Chaudière-Appalaches
Lotbinière PG visite les Bulldogs de Beauce-Centre.
Où: Centre Frameco — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: dès 19 h 20
Match de la Ligue de hockey Junior AA Chaudière-Appalaches
Assurancia Beauce-Sud reçoit Saint-Romuald Expert Lévis.
Où: Centre sportif Lacroix-Dutil — Saint-Georges
Quand: dès 20 h
Dimanche 14 décembre
Exposition Portrait de femme(s), du singulier au pluriel
De l'artiste Julie Morin.
Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 21 décembre
Exposition de l’artiste-peintre Gérald Gosselin
Des œuvres inspirées de la représentation du divin et des grands mystères de l’univers.
Où: Bibliothèque Madeleine-Doyon — Beauceville
Quand: jusqu'au 31 janvier 2026
Marché de Noël de Vallée-Jonction
Organisé par la municipalité.
Où: Centre multifonctionnel — Vallée-Jonction
Quand: de 9 h 30 à 15 h
Noël des enfants à Saint-Bernard
Organisé en collaboration avec les Chevaliers de Colomb.
Où: Centre municipal – Saint-Bernard
Quand: de 13 h à 16 h
Spectacle musical à Saint-Georges
Avec Caroline Veilleux et Rock Daigle.
Où: Chapelle du Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges
Quand: dès 14 h
Match de la Ligue de hockey Côte-Sud
Saint-Prosper visite Sainte-Marie
Où: Centre Caztel — Sainte-Marie-de-Beauce
Quand: dès 14 h 30
Cette semaine
Collecte de sang à Sainte-Marie-de-Beauce
Objectif de 125 donneurs.
Où: Centre Caztel (salle Desjardins) — Sainte-Marie-de-Beauce
Quand: Lundi 15 décembre, de 14 h 30 à 20 h
Fête familiale de Noël à Saint-Georges
Jeux gonflables, calèche, mascottes ainsi que des collations et breuvages chauds.
Où: Île Pozer et parc Veilleux — Saint-Georges
Quand: Mercredi 17 décembre, de 17 h 30 à 21 h