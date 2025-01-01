Quoi faire en Beauce en fin de semaine?

Par Salle des nouvelles

Partager à ma communauté

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.

Samedi 13 décembre

Exposition Portrait de femme(s), du singulier au pluriel

De l'artiste Julie Morin.

Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: jusqu'au 21 décembre

Exposition de l’artiste-peintre Gérald Gosselin

Des œuvres inspirées de la représentation du divin et des grands mystères de l’univers.

Où: Bibliothèque Madeleine-Doyon — Beauceville

Quand: jusqu'au 31 janvier 2026

Marché de Noël de Vallée-Jonction

Organisé par la municipalité.

Où: Centre multifonctionnel — Vallée-Jonction

Quand: de 9 h 30 à 16 h

Marché de Noël de Saint-Bernard

Organisé par la municipalité.

Où: Centre municipal – Saint-Bernard

Quand: de 10 h à 16 h

Marché de Noël de Notre-Dame-des-Pins

Pour marquer le 100e anniversaire de la municipalité.

Où: Halte du Pont couvert Perrault — Notre-Dame-des-Pins

Quand: de 11 h à 16 h

Parade de Noël à Saint-Martin

Organisée par le Service des loisirs et de la culture.

Où: Dans les rues de Saint-Martin

Quand: à compter de 12 h 45

Match de la Ligue de hockey Junior AA Chaudière-Appalaches

Lotbinière PG visite les Bulldogs de Beauce-Centre.

Où: Centre Frameco — Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: dès 19 h 20

Match de la Ligue de hockey Junior AA Chaudière-Appalaches

Assurancia Beauce-Sud reçoit Saint-Romuald Expert Lévis.

Où: Centre sportif Lacroix-Dutil — Saint-Georges

Quand: dès 20 h

Dimanche 14 décembre

Exposition Portrait de femme(s), du singulier au pluriel

De l'artiste Julie Morin.

Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: jusqu'au 21 décembre

Exposition de l’artiste-peintre Gérald Gosselin

Des œuvres inspirées de la représentation du divin et des grands mystères de l’univers.

Où: Bibliothèque Madeleine-Doyon — Beauceville

Quand: jusqu'au 31 janvier 2026

Marché de Noël de Vallée-Jonction

Organisé par la municipalité.

Où: Centre multifonctionnel — Vallée-Jonction

Quand: de 9 h 30 à 15 h

Noël des enfants à Saint-Bernard

Organisé en collaboration avec les Chevaliers de Colomb.

Où: Centre municipal – Saint-Bernard

Quand: de 13 h à 16 h

Spectacle musical à Saint-Georges

Avec Caroline Veilleux et Rock Daigle.

Où: Chapelle du Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges

Quand: dès 14 h

Match de la Ligue de hockey Côte-Sud

Saint-Prosper visite Sainte-Marie

Où: Centre Caztel — Sainte-Marie-de-Beauce

Quand: dès 14 h 30

Cette semaine

Collecte de sang à Sainte-Marie-de-Beauce

Objectif de 125 donneurs.

Où: Centre Caztel (salle Desjardins) — Sainte-Marie-de-Beauce

Quand: Lundi 15 décembre, de 14 h 30 à 20 h