Une tonne d'activités familiales au Centre culturel pendant la période des fêtes

Une tempête d’activités soufflera sur Ville de Saint-Georges dans le cadre du mois de Noël.

Le dynamophile de Sainte-Hénédine Daniel Royer brisera la glace alors qu’il prononcera une conférence sur l’histoire de sa vie. L’athlète, qui vient de lancer un livre intitulé « Daniel Royer : À force de persévérance » sera accompagné de l’auteur du livre Jean Marceau afin de raconter les moments forts de la vie du Beauceron. Cette conférence se tiendra le mardi 4 décembre à 19 h à la bibliothèque.

Les enfants de 3 à 8 ans pourront s’évader lors du spectacle « Le génie de Noël » à la bibliothèque. Deux représentations sont prévues le jeudi 13 décembre dont une à 16 h 30 et la seconde à 18 h 30.

Le dimanche 16 décembre, place aux « Folies de Noël » au centre culturel. De 13 h à 16 h, vous pourrez vous amuser en participant à un parcours d’activités amusantes pour toute la famille. Cinéma, karaoké, bricolage et chasse au trésor sont au programme.

La formation « Baragwin » fera vibrer la chapelle du centre culturel avec sa musique festive traditionnelle. Venez danser et taper du pied au rythme du trio le jeudi 20 décembre à 20 h à la chapelle du centre culturel Marie-Fizbach.

L’activité biblio-bout’chou tiendra quatre représentations soit les 5 et 7 décembre avec la lecture du livre « Un vrai Noël » ainsi que les 12 et 14 décembre avec le récit du livre « Le Noël enchanté de Noisette ». Celles-ci débuteront à 9 h 30 à la bibliothèque.

Les plus petits sont conviés à l’heure du conte à la bibliothèque et qui mettra en vedette « Carlos le lutin » le dimanche 9 décembre à 10 h 30 et à 13 h 30. Cette activité, qui s’adresse aux 5 à 10 ans, sera suivie par un bricolage d’un renne en liège.