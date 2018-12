Un concert de Noël exceptionnel d’Ensemble Vox

Pour clore une programmation 2018 riche en activités et événements culturels, les Amis du Jardin entre Ciel & Terre ont présenté, le 1er décembre dernier en l’église de Saint-Magloire, un concert de Noël de chants sacrés a cappella interprétés principalement en latin par l’Ensemble Vox.

C’est devant un auditoire nombreux, venu d’ici et d’ailleurs, que l’Ensemble Vox, sous la direction habile et éclairée d’Alain Vadeboncœur, a offert une prestation exceptionnelle. Le public a été ravi par les pièces choisies et les commentaires qui accompagnaient celles-ci, rappelant avec force le sens sacré porté par le répertoire sélectionné qui nous a fait voyager de l’atmosphère monastique du Moyen Âge et de la Renaissance jusqu’au 20e siècle. On dit de ce répertoire qu’il a la qualité de pouvoir révéler à l’oreille et au cœur les sentiments les plus profonds suscités par la poésie des textes sacrés de l’avent qui nous préparent à la joie profonde de Noël.

L'Ensemble Vox, venu de Montréal pour nous présenter ce concert, était composé de plus de trente choristes. Durant leur séjour, ceux-ci ont été hébergés chez Appalaches, centre de villégiature situé à Saint-Paul-de-Montminy et partenaire présentateur de l'événement. Les choristes ont été charmés par les lieux et les paysages enneigés de la région. Ils ont aussi particulièrement apprécié l'accueil chaleureux de la communauté magloroise, le dynamisme de l'organisation de l'événement, la qualité acoustique de l’église ainsi que la qualité d'écoute de l'auditoire.

Les Amis du Jardin remercient chaleureusement toutes celles et ceux qui ont contribué à faire de cet événement un moment mémorable. L'équipe souhaite à tous un Noël inspirant, un hiver reposant et tout plein de bonheur.