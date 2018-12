200 personnes ont apprécié les souvenirs des Noëls d'antan

Près de 200 personnes étaient rassemblées à l’église de Sainte-Hénédine dimanche après-midi dernier, pour apprécier le spectacle Souvenirs des Noëls d’antan avec la conteuse et chanteuse Gaëtane Breton de l’ex-duo Breton-Cyr ainsi que Rachelle Thibodeau et Myriam Boutin sopranos.

Les solistes étaient accompagnées d’un chœur polyphonique de 10 bénévoles, de Charles Johnson au violon et à la guitare et de Dominic Grondin au piano.

Dans un décor préparé avec soin pour l’occasion, les spectateurs ont particulièrement apprécié les commentaires et la belle variété d’interprétation des airs de Noël. Le programme soigneusement sélectionné aura permis l’enrichissement et la satisfaction de tous et chacun.

Ce succès permettra-il à l’organisation de récidiver l’an prochain? Les organisatrices l’espèrent bien.