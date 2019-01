Cégeps en spectacle : une finale locale haute en couleurs

Des étudiants du Cégep Beauce-Appalaches présenteront dix numéros artistiques lors de la finale locale de Cégeps en spectacle, le mercredi 30 janvier à 19 h 30 à la Salle Alphonse-Desjardins. Les gagnants de cette finale locale représenteront le Cégep Beauce-Appalaches lors de la deuxième étape du concours. Un prix Coup de cœur sera également décerné au numéro ayant le plus charmé le public.

Des numéros d’une grande variété

Pour cette édition, les spectateurs peuvent s’attendre à un événement présentant une grande variété de numéros artistiques. Le duo d’étudiants Tik et Tok présenteront un numéro d’humour alors que Tommy Nadeau, un habitué de la scène, présentera une chorégraphie de danse sur la pièce Formidable de Stromae. Pour sa part, Philippe Fortin interprétera au ukulélé une chanson d’Émile Bilodeau. Arianne Lapointe et les groupes Les 5 saisons et Kiwi revisiteront les succès de Patrice Michaud.

Mélissa Doyon proposera deux de ses créations musicales alors que Stéphanie Lachance et Johnny Faucher interpréteront un succès des Cowboys Fringants. Représentant le Cégep en 2017 et 2018 lors des finales nationales et régionales, Pier-Olivier Busque sera de retour sur scène avec Les 5 saisons et Kiwi. Soulignons que Pierre-Yves Grondin présentera un numéro dans la catégorie Conte.

Supervisée par Sébastien Hamel, l’équipe d’animation, formée de cinq étudiants, revisitera certaines capsules humoristiques provenant des années antérieures, alors que Sarah Rodrigue sera la maître de cérémonie.

En ajoutant les membres de l’équipe d’animation, les techniciens et les autres bénévoles du comité socio, ce sont une soixantaine de personnes qui s’activeront pour offrir un spectacle de haut calibre.

Prix et jury

Les gagnants du Prix du jury mériteront une bourse de 300 $ et participeront à la finale régionale le 16 mars au Cégep Garneau. Les gagnants du Prix Coup de cœur du public recevront une bourse de 200 $. La finale nationale sera présentée le 27 avril au Cégep de Sorel-Tracy.

Le jury sera composé de Jean-François Bernatchez, directeur général des Amants de la Scène et membre du groupe musical Noir Silence, de Jimmy Garant, chef technique au Festival d’été de Québec, d’Anne Bellavance, enseignante en danse en, de Stéphane Rancourt, batteur, réalisateur et producteur d’albums ainsi que de Solange Paré, enseignante de théâtre retraitée et metteur en scène.

Numéro hors concours

C’est Amélie Veille, auteure-compositrice-interprète, qui présentera le numéro hors-concours durant la délibération du jury. Amélie est l’une des quatre porte-parole de la 40e édition de ce concours des arts de la scène. Avec une impressionnante feuille de route, elle interprétera ses plus grands succès.

Les billets sont en vente au coût de 7 $ pour les étudiants et de 10 $. Pour plus d’information : 418 228-8896, poste 2114.