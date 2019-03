La bibliothèque du Vieux-Couvent de Saint-Joseph célèbre son 25e anniversaire

La bibliothèque du Vieux-Couvent de Saint-Joseph célèbre ses 25 ans d’existence cette année. Pour l’occasion, elle accueillera trois écrivains très connus lors de café-rencontres, dont Daniel Lessard, dans le cadre d’une programmation spéciale.



Trois café-rencontres sont ainsi prévus durant les prochains mois. La Ville de Saint-Joseph, avec l’aide des Fonds culturels 2019 de la MRC de Robert-Cliche, permettra donc à la bibliothèque de recevoir Jean-Pierre Charland le 10 avril, Patrick Sénégal le 15 mai et Daniel Lessard le 5 juin.



Présentation des auteurs



Jean-Pierre Charland est un auteur prolifique et aimé du public. Il est l’auteur de plusieurs séries historiques à succès, dont Les portes de Québec, Félicité et Sur les berges du Richelieu. Plus de 500 000 exemplaires de ses romans se sont écoulés au Québec et en France.



La présentation de Patrick Sénégal n’est plus à faire. Auteur de fantastique, d’horreur et de roman policier québécois, celui-ci a connu du succès grâce à ses romans Aliss, Le vide, Hell.com, Faims ou la série Malphas. Il a remporté plusieurs prix et nominations.



Quant au Beauceron Daniel Lessard, celui-ci est connu pour ses œuvres La louve au bois et Le puits. L’auteur peut autant parler de sujets controversés, comme dans son roman Péril sur le Fleuve, ou raviver les souvenirs de ses lecteurs, comme pour sa série Maggie, qui est une populaire saga beauceronne.



Des écrivains aux parcours différents



Lors de ces rencontres, les gens auront l’occasion d’en apprendre davantage sur les trois auteurs, qui ont tous un parcours différent qui les distingue. Il sera bien sûr question de leurs romans, mais aussi de leur biographie.



Les discussions seront à l’honneur et il y aura également séances de dédicaces. Les trois soirées débuteront à 19 h 00, à la bibliothèque du Vieux-Couvent.



La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce invite donc la population à participer gratuitement à ses trois café-rencontres en s’inscrivant par courriel à s.pare@vsjb.ca ou par téléphone au 418-397-4358, poste 238.