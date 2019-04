34e édition du Festival Clermont-Pépin

Le Festival Clermont-Pépin tenait ce matin une conférence de presse pour annoncer sa 34e édition qui se déroulera au Centre culturel Marie-Fitzbach. Les 4 et 5 mai prochains, la population est donc conviée à ce rendez-vous musical qui revient en force et qui réunira de jeunes musiciens de 5 à 18 ans.

Les prestations des participants se feront donc à partir du 4 mai, de 8 h 30 à 17 h 00. Durant la journée de dimanche se tiendra le gala des finalistes où chaque musicien sera appelé à jouer une pièce de son choix. Il y aura deux remises de prix, dans le cadre du gala, soit à 11 h 30 et à 15 h 30. 96 médailles au total seront aussi remises durant l'édition 2019.



Nouvelle image



Le festival était encore tout récemment rattaché à son image classique et l’organisation a voulu rectifier le tout en adoptant une nouvelle image, plus jeune, plus dynamique et plus vivante, pour représenter les jeunes participants et les nouvelles couleurs du festival, de même que les différents styles qui sont utilisés durant l’événement.



Les membres du comité organisateur eux-mêmes sont issus de différents genres musicaux, comme le rock, le country américain ou le jazz. Certains sont aussi professeurs de piano.

« L’objectif, c’est d’encourager l’éveil à la musique auprès des jeunes et l’éclosion de nouveaux talents dans la région. On veut vraiment donner aux jeunes le goût de la musique », a indiqué Anne Verreault, membre du C. A.

De nouvelles initiatives

Le festival innove également cette année, en présentant quatre ateliers musicaux pédagogiques. Ces ateliers auront lieu à la bibliothèque, le samedi 4 mai, et seront animés par des musiciens professionnels. De 11 h 00 à 15 h 00, ceux-ci animeront des ateliers d’éveil musical pour les 3 à 5 ans, de musique folklorique, de basse électrique et de batterie.



Les organisateurs avaient aussi décidé d’offrir un nouveau volet intitulé Folklore, musique et danses traditionnelles. Cependant, aucune inscription n’a été enregistrée.





« On le savait au départ. Quand on ouvre une catégorie comme ça, il faut établir les canaux de communication avec ceux qui diffusent ce genre de musique-là. On s’est donné un objectif de 3 ou 4 ans pour monter ça comme il faut », a précisé Robert Maheux.



Le conseil d’administration a donc décidé de maintenir la catégorie pour l’an prochain et espère que l’atelier de musique folklorique que donnera la violoniste Stéphanie Labbé en inspirera plus d’un.



7000 $ en bourses diverses



Lors du Festival Clermont-Pépin, ce sont une centaine de jeunes qui participeront à l’événement. 70 % des participants sont régionaux et 30 % sont de l’extérieur.



Pianistes, violonistes, altistes ou encore guitaristes prendront notamment part à l’événement. Les instruments à vent, comme la trompette et la clarinette seront aussi représentés durant le festival.



Lors du gala des finalistes, une trentaine de jeunes musiciens se produiront devant public. Ils se partageront un total de 7000 $ en bourses diverses.



Ce festival qui laissera, encore une fois, place à la musique en mai prochain réserve à chaque fois de belles surprises.



« À toutes les années, il y a quelqu’un qui nous fait tomber les bras à terre. Il y en a toujours des nouveaux, des petits qui sont étonnants. Il arrive du monde qui ont un an, deux ans de cours de piano, mais ils jouent des pièces de 4e, 5e années. C’est la surprise à toutes les années », a conclu Robert Maheux.