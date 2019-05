Conférence de Rock Giguère sur les potagers domestiques à Saint-Benoît-Labre

Le comité des jardins communautaires de Saint-Benoît-Labre convie les Beaucerons à une conférence de Rock Giguère sur les potagers domestiques. La rencontre se tiendra le 13 mai prochain à 19 h, à la salle municipale de Saint-Benoît-Labre.

La Municipalité de Saint-Benoît-Labre a remarqué un intérêt marqué de ses citoyens à l’égard des potagers domestiques. Ces jardins, autrefois populaires par nécessité, s’installent de nouveau dans le paysage municipal.



M. Giguère entretiendra donc les participants sur différents principes tels que l’identification du type de sol, l’utilisation de substrats de plantation, l’amendement des sols et leur fertilisation. Certaines techniques comme l’arrosage, la mixité des plantes et le compagnonnage seront aussi discutées. Enfin, M. Giguère abordera parlera de la culture de certaines plantes, principalement celle de la tomate.

Rock Giguère est un passionné du jardinage. Auteur et co-auteur de nombreux ouvrages sur l’horticulture, cet excellent vulgarisateur est également connu pour son implication à l’émission Côté cours…Côté jardins et comme chroniqueur à Salut! bonjour.

La conférence est ouverte à tous et il n’est pas nécessaire de s’inscrire. Le coût d’entrée est payable à la porte.

Des jardins communautaires à Saint-Benoît-Labre

Dès le mois de juin, il sera possible pour les personnes intéressées de cultiver un potager aux jardins communautaires de Saint-Benoît. Situés derrière l’hôtel de ville, les parcelles de 5 mètres par 2 mètres seront disponibles pour aussi peu que 20 $/saison.

La Municipalité est fière de mettre ce projet de l’avant et d’ainsi permettre aux résidents de cultiver des fruits et légumes de qualité supérieure à faible coût et d’adopter des saines habitudes de vie.

Ce concept vise également à offrir des possibilités de socialisation et d’acquisition de connaissances et de compétences en jardinage, cuisine, santé, nutrition, etc. Par cette initiative, la Municipalité et le comité fondateur des jardins communautaires espèrent contribuer à la sensibilisation et à l’éducation de la population en matière d’environnement et de responsabilité sociale.

Pour toute question concernant cette conférence ou les jardins communautaires de Saint-Benoît-Labre, communiquez avec Marie-Soleil Gilbert, coordonnatrice aux loisirs et à la culture au 418 228-9250 poste 107.