Pierre-Hervé Goulet sera en spectacle au Grand théâtre

L’auteur-compositeur-interprète, Pierre-Hervé Goulet, sera de passage à la salle Octave-Crémazie du Grand théâtre le 25 mai prochain pour présenter son plus récent spectacle Une chose à la fois.

Il s’agit d’une deuxième prestation pour l’artiste beaucevillois sur les planches du Grand théâtre, mais cette fois, ce sera lui la tête d’affiche.

« La dernière fois, je faisais la première partie du groupe Tryo » nous a-t-il mentionné au bout du fil. « J’ai vraiment hâte. La salle est écoeurante. »

Pierre-Hervé Goulet présentera surtout des pièces de son deuxième album « Pas loin d’ici », mais le public aura droit à quelques chansons de son premier opus « Faut qu’on bouge ».

Au niveau de l’accompagnement musical, l’artiste a sorti le grand jeu : Guillaume Tondreau sera à la basse (Karim Ouellet, Claude Bégin), Marie-Pierre Bellefeuille aux claviers et à la voix (Marie Mai, Pascale Picard), Guillaume Méthot à la guitare électrique (Caravane), Pascal Denis aux percussions (Whisky Legs) et Ariane Roy à la guitare acoustique et à la voix.

« J’espère bien voir quelques visages de la Beauce dans la foule », a confié le chanteur qui est encore bien attaché à ses racines beauceronnes.

Un troisième album en préparation

L’auteur-compositeur-interprète travaille déjà sur son troisième album. L’écriture des chansons étant complétée, Pierre-Hervé Goulet en est maintenant à l’étape de la préproduction. À ses côtés, on retrouve le réalisateur Marc Chartrain qui a collaboré notamment avec Daniel Bélanger et Patrice Michaud.

« C’est la première fois que je travaille avec un réalisateur. J’ai réalisé mes deux albums précédents moi-même. On s’entend vraiment bien ; il partage ma vision et on s’en va à la même place.

Sur le plan stylistique, le chanteur ne prévoit pas de changements drastiques, mais il compte « préciser » son son et ses textes. Le chanteur devrait entrer en studio au courant de l’été.

D’ici là, Pierre-Hervé Goulet participera à quelques festivals, en plus de s’envoler pour la Belgique à la fin du mois de mai, afin de prendre part à un stage de chant.