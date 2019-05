Tournée « On the Road Again! » : Robby Johnson s'arrêtera en Beauce en 2020

Le chanteur Robby Johnson parcourra bientôt les quatre coins du Québec avec son nouveau spectacle On the Road Again! Trois dates sont prévues dans la région de la Beauce et de Chaudière-Appalaches.



Le chanteur visitera d'abord le Festival du bûcheux de Saint-Pamphile, en Chaudière-Appalaches, le 23 août 2019.



En Beauce dès 2020



Dès 2020, les gens de Saint-Georges pourront voir le populaire artiste en prestation le 18 janvier, à la salle Alphonse-Desjardins du Cégep Beauce-Appalaches.

Robby Johnson fera aussi un arrêt au Centre Caztel de Sainte-Marie au printemps 2020, soit le 4 avril.



Pour cette tournée, la star de Nashville sera accompagné des musiciens Maxime Lalanne (batterie), Jean-Sébastien Baciu (basse), Vincent Gendron (guitare), Hubert Maheux (guitare) et Grégoire Painchaud (violon).



Nouvelles chansons et classiques



Le Beauceron d'origine présentera ses plus récentes pièces, dont Au bout de nos doigts et Pourquoi on s'est quitté, mais gageons qu'il interprétera aussi ses classiques, comme South of Me, Feel Good Song, Together, Hate Me Tonight ou Big Time.

Le Québec se prépare donc à danser au rythme des succès du populaire chanteur de country.