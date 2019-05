Lancement des expositions estivales 2019 Ville de Saint-Georges

Le Service des loisirs et de la culture de Ville de Saint- Georges invite la population au lancement d’une nouvelle série d’expositions qui s’amène au centre culturel dès le 16 mai, à compter de 18 h. Celles-ci seront présentées au centre culturel Marie-Fitzbach jusqu’au 18 août 2019.

Beauce Art présente... Karl Dufour

Dans le cadre de son 6e Symposium international de la sculpture de Saint-Georges qui se déroulera du 26 mai au 16 juin, Beauce Art : L’International de la sculpture présente les œuvres de Karl Dufour, sculpteur de Montréal, sélectionné en tant qu’artiste invité d’honneur 2019. Son travail privilégie avant tout la simplicité des formes qui révèlent et concrétisent toute la poésie et l’infinie beauté de la géométrie pure. Pour l’occasion, il expose une vingtaine d’œuvres dont des reliefs et des peintures.

Bleu ma demeure - Art en Beauce LA COLLECTION

Le corpus de cette exposition est composé des créations de 23 artistes en arts visuels de chez nous qui font une recherche sur la couleur Bleu et sur la symbolique de la demeure. En Beauce, la maison est un tout important et la thématique de ce collectif aborde le paysage à perte de vue de l’extérieur jusqu’à l’intérieur de soi.

Désir - Collectif membres Artistes et Artisans de Beauce

Le désir est puissant. Il a du pouvoir sur les corps émotifs, intelligents et physiques. Pour vivre en communauté, nous devons travailler à le contrôler. Que représente le désir pour vous et quelles sont les limites du respectable par rapport à ce concept? Vous êtes cordialement invités à visiter l'exposition collective des membres d’Artistes et Artisans de Beauce qui ont transposé cette thématique en œuvres artistiques.

Gemme ou pas? - Une exposition réalisée par le Musée Minéralogique et Minier de Thetford Mines

La production et la tournée de cette exposition ont été rendues possibles en partie grâce à une généreuse contribution du Programme d’aide aux musées du ministère du Patrimoine canadien. L’exposition va amener le visiteur à mieux connaître les minéraux bruts dont sont tirés les pierres taillées, les outils du gemmologue et quelques rudiments pour différencier le vrai du faux. Véritable pierre gemme ou pacotille?

Humain - François Fréchette, artiste verrier membre Artistes et Artisans de Beauce

Les mains expriment les joies et les peines du cœur. Les mains sont à la fois la fragilité et la force. Un signe de la main peut devenir une marque d'affection et de respect.

La main tendue appelle au partage et à l'entraide. Serrer la main est un geste cordial qui amène une rencontre avec l'Humain. L’artiste présente des sculptures de verre thermoformées ainsi que des vitraux réalisés par la fusion. L'artiste présente des sculptures de verre thermoformées ainsi que des vitraux réalisés par la fusion.

Moi, mes enveloppes ont beaucoup voyagé - Renée Couture, artiste brodeuse de l’art postal

Elle glisse l’aiguille et le fil sur un tissu assemblé en enveloppe. Cette matière qu’elle privilégie est adressée et postée aux quatre coins du monde et elle reçoit des réponses. Ce courrier vous est dévoilé sans pudeur.

Pleins Feux sur les familles d’ici - Les GILBERT à l’honneur

L’exposition des familles GILBERT nous fait revivre une époque révolue de l’histoire commerciale de Saint-Georges. En observant les photos et les documents d’archives, vous constaterez que les prospères commerçants de notre temps ont largement racheté les erreurs de leurs ancêtres contrebandiers.

Une présentation de Ville de Saint-Georges

Collaboration : Société historique Sartigan

Profitez de ce lancement pour venir rencontrer et échanger avec les exposants qui seront sur place. Toute la population y est invitée ; entrée libre.

Exposition passagère présentée du 1er au 9 juin

L’Association des personnes handicapées de la Chaudière proposera Voyage au cœur de la diversité, son exposition annuelle dans le cadre de la semaine québécoise des personnes handicapées.