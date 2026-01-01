Activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives
Quoi faire en Beauce en fin de semaine?
Par Salle des nouvelles
Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.
Samedi 21 février
Exposition Focus Nature
Des photos de Rose-Soleil Audet.
Où: Bibliothèque Madeleine-Doyon — Beauceville
Quand: jusqu'au 28 février
Exposition Mille et une facettes
Ouvres de l'artiste Sylvie Morin.
Où: Galerie d'art de Sainte-Marie
Quand: jusqu'au 29 mars
Double expo sur le statut de la femme
Présentation du Conseil du statut de la femme et de l’Aféas Saint-Georges.
Où: Centre culturel Marie-Fitzback— Saint-Georges
Quand: jusqu'au 3 mai
Exposition Exsiccatae et autres récits
Ouvres de l'artiste Bill Vincent.
Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 24 mai
Tournoi provincial Atome de Beauceville
Équipes des classes A et AA.
Où: Aréna EJM/René-Bernard — Beauceville
Quand: horaire des matchs en cliquant directement ici.
Journée familiale du Centenaire de Notre-Dame-des-Pins
Jeux gonflables, tours de calèche, flag football, tournoi de hockey bottines.
Où: École Éco-Pin et parc du pont Perreault — Notre-Dame-des-Pins
Quand: dès 9 h
Championnat provincial de karaté Yoseikan Beauce
24e présentation de cet événement.
Où: Complexe multisports— Saint-Georges
Quand: dès 10 h
Match de la Ligue de hockey Côte-Sud
Lobinière sera à Saint-Prosper.
Où: Centre récréatif Desjardins— Saint-Prosper
Quand: dès 20 h 30
Dimanche 22 février
Déjeuner des Chevaliers de Colomb
Pour amasser des fonds pour le comité du Centenaire,
Où: Salle communautaire — Notre-Dame-des-Pins
Quand: dès 8 h
Rendez-vous d'hiver - Déjeuner des Chevaliers de Colomb
Au profit du Corps des cadets 619.
Où: Salle des Chevaliers de Colomb — Beauceville
Quand: dès 8 h
Rendez-vous d'hiver - Messe
Animation musicale dès 8 h 30.
Où: Église Saint-François — Beauceville
Quand: dès 8 h 30
Rendez-vous d'hiver - Atelier de décoration de cupcakes
Inscriptions à biblio@ville.beauceville.qc.ca
Où: Bibliothèque Madeleine-Doyon — Beauceville
Quand: dès 13 h
Rendez-vous d'hiver - Après-midi Cartes et Jeux
Organisé par le Cercle de Fermières.
Où: Salle Curé-Denis-Morin — Beauceville
Quand: dès 13 h
Match de la Ligue de hockey Côte-Sud
Saint-Joseph visitera Sainte-Marie.
Où: Centre Caztel— Sainte-Marie
Quand: dès 19 h
Cette semaine
Rendez-vous d'hiver - Formation numérique
Inscriptions à biblio@ville.beauceville.qc.ca
Où: Bibliothèque Madeleine-Doyon — Beauceville
Quand: Mardi 24 février dès 9 h 30
Rendez-vous d'hiver - Yoga blacklight
Activité de yoga avec peinture.
Où: Salle Armand-Berberi du Centre des loisirs — Beauceville
Quand: Mardi 24 février à 18 h
Rendez-vous d'hiver - Danse country
Une nouveauté cette année.
Où: Salle de la Chapelle Fraser — Beauceville
Quand: Jeudi 26 février dès 18 h
Consultation publique Hydro Québec
Projet Axe Appalaches–Bas‑Saint‑Laurent.
Où: 34 rue Saint‑Pierre — Saint‑Pierre‑de‑Broughton
Quand: Jeudi 26 février dès 18 h 30