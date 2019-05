Une programmation des plus exaltantes pour la 12e édition de Nashville en Beauce

Voir la galerie de photos

Les organisateurs de Nashville en Beauce ont redoublé d’efforts cette année pour présenter cette 12e édition du festival country cher au cœur des Beaucerons qui aura lieu du 25 juillet au 4 août prochain. Encore une fois, les festivaliers auront droit à une programmation des plus exaltantes.

Les têtes d’affiche de 2019 seront Andrée Watters, Ludovick Bourgeois et Elizabeth Blouin-Brathwaite dans le spectacle à grand déploiement « Super Nova Country » qui aura lieu le 26 juillet. Le vendredi 2 août, ce sera au tour de Laurence Jalbert d’en mettre plein la vue avec ses invités Paul Daraîche, Maxime Landry Annie Blanchard et Marc-André Fortin. Ces événements se tiendront sous le grand chapiteau Place Transport Raymond Tardif qui pourra abriter jusqu’à 1200 spectateurs assis.

Bien sûr, Nashville en Beauce ne serait pas le même sans la grande parade, la parade d’autos antiques, la tire de poneys, la tire de chevaux, le derby d’attelage, les randonnées équestres, la messe country-gospel, et toutes ses autres activités qui confèrent au festival son caractère unique.

Nouveautés

Les curieux pourront assister à une démonstration de rassemblement de moutons avec des chiens de berger, présentée par le Chenil Loup blanc. Quant à eux, des amuseurs publics déambuleront dans les rues et sauront faire rigoler les plus jeunes… et les plus vieux aussi ! À l’auditorium de la Polyvalente des Abénaquis, la famille Ouellet présentera le spectacle « À soir, c’est country 2019 ».

Enfin, le comité organisateur est très fier de présenter le cirque équestre La Luna Caballera qui impressionnera avec ses acrobaties, ainsi que ses trois cavalières voltigeuses.

Un grand chapiteau à la place de l’aréna

L’incendie de l’aréna de Saint-Prosper a donné du fil à retordre aux coordonnateurs du festival country. Plusieurs activités devaient se tenir dans son enceinte, ainsi que dans les locaux du centre culturel qui y était annexé. À la place, les spectacles d’envergure se tiendront sous un grand chapiteau, au centre duquel une scène sera installée. Des roulottes serviront aussi de loges aux artistes invités.

Ces nouvelles installations ont engendré des coûts supplémentaires de 15 000$ au conseil d’administration qui ont su être épongés par les surplus des années précédentes, ainsi que la générosité des commanditaires. Rappelons d’ailleurs que la tenue de Nashville en Beauce est possible grâce au dévouement de 350 bénévoles.