Dévoilement des lauréats de la 8e édition des Prix du patrimoine

La MRC de Beauce-Sartigan a dévoilé le 15 mai, lors de son Conseil des maires, les lauréats de la 8e édition des Prix du patrimoine pour son territoire.

CATÉGORIE « INTERPRÉTATION ET DIFFUSION »

La polyvalente Bélanger pour les deux expositions historiques permanentes créées par les élèves et le personnel de la polyvalente

La polyvalente Bélanger a aménagé le hall de son 3e étage avec deux expositions permanentes. D’abord, un espace muséal sur le patrimoine matériel a été créé en s’appuyant sur 150 objets historiques de la Nouvelle-France entièrement réalisés par les élèves. Puis, en 2018, les efforts se sont tournés vers la mise en place d’un « Mémorial de la Première Guerre mondiale » en souvenir de la contribution canadienne à la Grande Guerre. Cette exposition a été rendue possible grâce au travail de l’ensemble des élèves et de certains enseignants. Les personnes intéressées pourront faire la visite des expositions le 29 septembre prochain lors des Journées de la culture.

CATÉGORIE « PORTEURS DE TRADITION »

Madame Thérèse Poulin pour la pratique et la transmission des arts textiles

Madame Poulin a suivi de nombreux cours de perfectionnement afin de développer ses talents et de nourrir sa passion pour les arts textiles. En tant qu’enseignante, elle a transmis ses connaissances aux étudiants jusqu’à sa retraite. Depuis, elle pratique, donne de son temps et partage son savoir principalement au sein du Cercle des Fermières de Saint-René. Elle a participé à plusieurs concours régionaux et a été couronnée, en 2014, d’un prix d’excellence pour son travail.

Mentions spéciales

Le jury a également tenu à remettre une mention spéciale au comité « 125 ans à Saint-Benoît-Labre, ça se fête » pour les actions réalisées en lien avec le 125e anniversaire de la municipalité, dont : la journée agricole d’antan, une exposition de machinerie antique et de métiers traditionnels, une exposition sur l’histoire du hockey à Saint-Benoît-Labre, le livre du 125e , la rédaction, mise en scène et présentation d’une pièce de théâtre historique, et bien d’autres activités encore (visites historiques, circuit d’interprétation, soirée de contes et légendes, etc.).

À propos des Prix

Les Prix du patrimoine des régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches honorent, aux deux ans, des personnes et organisations qui contribuent à mettre en valeur nos richesses patrimoniales grâce à des actions qui ont un impact significatif dans leur milieu. L’événement vise également à sensibiliser le grand public et les autorités municipales à nos richesses inestimables en patrimoine.

Les lauréats de la MRC de Beauce-Sartigan seront invités à représenter la MRC lors de la journée Célébration patrimoine qui réunira, en juin, les lauréats des dix-sept MRC et Villes partenaires de ces Prix. Cette journée sera l’occasion de se rassembler, d’échanger et de célébrer lors d’une fête champêtre qui se tiendra sur un lieu à caractère patrimonial.