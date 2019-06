Programmation La Grange de Woodstock 2019

Pour le 25e anniversaire, qui se déroulera du 27 au 30 juin, La Grange de Woodstock recevra plusieurs groupes d’une grande diversité :

Jeudi 27 juin : Hommage à The Doors, Aut’Chose, PH Goulet, Le Winston Band ;

Vendredi 28 juin : Hitch&Go, Lat & Ben, Renard Blanc, La Jarry, Les Anticipateurs, DJ Dan Desnoyers, DJ Lucky Seven ;

Samedi 29 juin : Crampe en Masse, No Cans Unexxxeptable, John Jed, Our Home in Space, Albatros, DJ Peakafeller & Zelectro Gang, DJ Olivrez Style.

La programmation complète se trouvera sur le site web http://woodstockenbeauce.qc.ca avec plus d’une trentaine d’artistes performants à différents moments lors du festival.

Sur la Grande Scène : Fouki, Simple Plan, Alaclair