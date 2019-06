Quoi faire en Beauce la fin de semaine du 14 au 16 juin ?

La fin de semaine du 14 au 16 juin s’annonce chargée en activités. Si vous n’avez pas encore de plan pour le week-end, voici quelques suggestions d’activités sportives et culturelles.

Vendredi 14 juin

Cinéma plein-air

Les amateurs de cinéma pourront visionner « Le parc des merveilles », un film familial.

Où ? Sous le débarcadère de la Polyvalente Saint-François, Beauceville (en raison de la pluie)

Quand ? dès 20h30

2e édition d’Expos’Art

L’exposition présentera dix artistes de la relève.

Où ? Au centre multifonctionnel de Saint-Éphrem

Quand ? Tous les jours sur les heures d’ouverture du Centre multifonctionnel

Samedi 15 juin

11e édition de la Fête au Vieux pont

C’est un rendez-vous sportif, ludique et musical que le comité offrira aux spectateurs.

Où ? sous l’immense chapiteau situé aux abords du pont couvert

Quand ? La journée familiale se déroulera de 11h à 16h tandis que la soirée débutera à 17 h.

200 ans du fief de Cumberland Mills

Pour l’occasion, les propriétaires invitent la population à un pique-nique à l’anglaise.

Où ? sur la propriété du Manoir Taylor

Quand ? De 13h à 17h

Le Woohoou ! - parc d’amusement

Il s’agit plus grand parc d’amusement extérieur en Beauce, le temps d’une fin de semaine.

Où ? Centre sportif Lacroix-Dutil, à Saint-Georges (l’événement a changé de lieu)

Quand ? le samedi de 10 h à 18 h et le dimanche de 9 h à 17 h

9e édition du Défi Beauceron

Les participants pourront choisir entre différents défis : le 21.1km Altrum, le 10 km Telus, le 5 km Subway (course ou marche) ou encore le 2 km des enfants, présenté par Les Pères nature (12 ans et moins).

Où ? À l’aréna de Saint-Prosper

Quand ? Remise de dossards à 6h30 et podium à 11h30

Dimanche 16 juin

Messe avec orchestre pop

Sous la direction musicale de Pierre Grenier, 30 choristes et 5 musiciens interpréteront des airs vivants et dynamiques.

Où ? à l’église de Saint-Prosper

Cérémonie de clôture du Symposium international de sculpture

Les 10 sculptures seront dévoilées à la population.

Où ? À l’espace Redmond, en face du Centre sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges

Quand ? à 16 h

Concert « Chopin dans tous ses états »

Les amateurs de Chopin auront la chance d’assister à concert de piano de Maxim Bernard.

Où ? à l’église de Saint-Georges-Ouest

Quand ? à 19 h 30

Spectacle-bénéfice - Inondations 2019

Avec la participation de P-A Méthot Humoriste, Pascale Picard, René Turgeon, Pierre-Hervé Goulet, La Grand' Débâcle, Studio 3G0, Chris Chelios Band, Jaune Pédalo, Marco Côté, Les Poffin et Jules Boucher.

Où ? À la salle Méchatigan de Sainte-Marie

Quand ? à 19 h 30