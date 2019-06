Quoi faire en Beauce la fin de semaine du 21 au 23 juin ?

La fin de semaine de la Fête nationale du Québec s’annonce chargée en activités. Si vous n’avez pas encore de plan , voici quelques suggestions d’activités sportives et culturelles.

Vendredi 21 juin

Étape 3 du Tour de Beauce

Venez encourager les cyclistes de partout dans le monde dans une étape de 77km.

Où ? Départ: Le Georgesville Arrivée : 20e Rue, Notre-Dame-des-Pins

Quand ? Le départ se fait à 17h30 et le parcours se terminera vers 19h30.

Vernissage "Sainte-Marie à vol d'oiseau"

Une exposition de photographie de Jean-Marie Fecteau sur la thématique du 275e de Ste-Marie.

Où ? Galerie d'art municipale de Sainte-Marie

Quand ? À partir de 19h

Samedi 22 juin

Défi rabaska Saint-Georges Ford

Vous pourrez observer les équipes de rabaska durant les différentes courses à obstacles, dont celle du club de canotage Drakkar de Beauce.

Où ? Parc Veilleux, St-Georges

Quand ? 8h à 16h

Happening Festibière

Sept camions de nourriture de rue, deux camions de quatre microbrasseries et une zone de jeux d'adresse pour petits et grands seront sur place en association avec le Festibière de Québec

Où ? Stationnement arrière du Carrefour St-Georges

Quand ? De 16h à 23h

Festival de St-Gédéon

De nombreuses activités pour toute la famille pour fêter la Fête nationale du Québec.

Où ? Aréna Marcel-Dutil, Saint-Gédéon

Quand ? du 22 au 23 juin

Dimanche 23 juin

Étape 5 du Tour de Beauce

Venez encourager les cyclistes de partout dans le monde pour le circuit urbain de 122 km.

Où ? Coin 150e rue/10e avenue, St-Georges

Quand ? De 11h à 13h30

Spectacle Métissés serrés: l'Innue et le Jarret noir

Le Concert d'ouverture des Dimanches musicaux à l'Église St-Paul-de-Cumberland est à guichet fermée.

Où ? Saint-Simon-les-Mines

Quand ? De 11h à 12h30

Fête nationale à St-Joseph

Une course à pied, marche, jeux gonflables, parties de baseball et soccer, cantine et spectacle de Phil Lauzon.

Où ? Parc municipal de la Ville de St-Joseph

Quand ? Dès midi