Les arts animent la ville débute le 6 juillet avec La Cabane à swing

Dans le cadre du programme d’animation « Les arts animent la ville », cinq projets ont été retenus par le comité de sélection.

Il s’agit de 5 projets en arts, diversifiés, qui animeront la ville tout au cours de l’été et qui mettront en vedette des artistes de Saint-Georges.

De la musique, de la chanson, de la danse, de l’art littéraire et de l’art visuel seront offerts à tous, et ce, gratuitement. Ces événements se tiendront tant au centre-ville, qu’au parc Veilleux, sur le site du piano urbain, à l’Arboretum ainsi qu’au parc des Sept-Chutes.

Ces activités s’amorceront ce samedi 6 juillet se poursuivront jusqu’au 29 septembre.

Chacun des projets recevra 800 $ afin de permettre la réalisation de ceux-ci. Avec cet investissement total de 4 000 $, Ville de Saint-Georges contribue ainsi au développement des talents d’ici et offre un plus grand éventail d’événements culturels qui plairont à la population.

Voici les 5 projets sélectionnés :

Les samedis ça bouge sur la 1re Avenue : La cabane à swing;

Les dimanches après-midi en chansons : Suzie Bilodeau et Bruno Barras;

Deux filles s’éparpillent entre les mots et le piano : Jeanne Bizier et Marie-Esther Poulin;

La voile actée : Claude Gagné et Alice Maheux;

Métissés serrés : L’Innue et le Jarret noir : Christiane Chamberland, Michel Roy avec le duo Sartigan.