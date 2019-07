Les Festivités Western de Saint-Victor 2019 débutent ce lundi !

Les Festivités Western de Saint-Victor sont de retour pour une 41e édition du 22 au 28 juillet. Sous la thématique « Ici, c’est cowboy ! » la programmation s’annonce généreuse.

Les grands évènements

Les festivités débutent lundi avec le classique super BINGO du festival avec ses 4 000 $ en prix à gagner au Stade des Bâtisseurs.

Le mardi, la Reine sera couronnée au Magasin général et se suivra le spectacle de David Jalbert.

La journée suivante, les enfants pourront s’amuser avec la mascotte Nanou et les jeux gonflables. En soirée, se tiendra le gala de lutte suivi par le Twin Brothers Band s’occuperont de faire danser les participants.

Jeudi, de jeunes courageux se risqueront à affronter un taureau au centre de l’arène en tentant d’éviter de se faire écorner. Pour la soirée, un groupe hommage des Cowboys Fringants fera la première partie du groupe Carroté.

Guylaine Tremblay viendra chanter le vendredi soir.

Le samedi Festif est une nouveauté où toute la famille pourra venir voir ou participer aux compétitions de bûcherons amateurs et professionnels. De la bière et des camions de cuisine de rue seront sur place. Matt Lang et La Chicane présenteront leurs meilleurs succès en soirée.

Pour terminer les festivités, le dimanche aura lieu la Grande parade dans les rues du village précédée par la Messe western à l’église.

Les rodéos et les randonnées

Tous les jours, des rodéos de tous les types et de tous les niveaux seront présentés et seront au cœur même des festivités. Tous les jours des randonnées équestres sont offertes pour toute la famille. Pour la programmation complète, vous pouvez consulter : www.festivalwestern.qc.ca

Suivez les festivités

