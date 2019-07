Quand le visage d'une communauté change le temps d'un événement

Lorsqu’un festival a lieu dans une grande ville, il est très facile pour ses habitants de ne pas se rendre compte de la présence de ces festivités. Cependant, lorsqu’on habite dans un village, ne pas être plongé dans la frénésie d’un événement majeur relève presque de l’impossible. Plusieurs villages au Québec, dont la tenue de festivals majeurs à lieu durant la période estivale, peuvent voir leur population doubler, tripler et même plus encore en l’espace d’un instant.

La municipalité de Saint-Victor de Beauce ne fait pas exception à ce phénomène durant les traditionnelles Festivités Western de Saint-Victor. Cowboys et amateurs de cette culture sont au rendez-vous et prennent d’assaut le village, qui se transforme, le temps de quelques jours, en un site de campement des plus festif. Dès notre entrée aux portes du village, nous pouvons immédiatement sentir le côté événementiel de la chose, entre signalétique de la part de l’organisation et décorations qui ornent les maisons. Plus l’on s’approche du site principal, plus le visage des rues change. Tentes de commerçants, terrains inondés de campements, des centaines de chevaux, des chapeaux de cowboys, bien des sourires…, tout est là! Beaucoup d’habitants regardent ce spectacle, bien assis sur leur balcon, en souriant aux passants. Entre les campements et le site, peu de voitures circulent, mais les cavaliers chevauchant leurs majestueuses bêtes déambulent fièrement. Un des seuls bémols à cela doit être sans aucun doute être le crottin qui traine sur le bord des rues, mais disons que ce ne doit être que temporaire.

Les gens semblent heureux, les commerçants sont achalandés et l’ambiance est agréable. De quoi être fier de sa communauté! Les efforts des citoyens afin de contribuer à l’ambiance du site amènent une touche qui doit contribuer à la fidélité des festivaliers de l’extérieur.

EnBeauce.com est allé arpenter plusieurs rues pour vous, afin de dénicher des clichés du travail de décoration de maisons et de vous faire vivre, ne serait-ce qu’un peu, l’ambiance des Festivités Western de Saint-Victor.