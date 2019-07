La 41e édition des Festivités Western de Saint-Victor en met plein la vue

Voir la galerie de photos

S’étant taillé une place de choix dans les festivals western au Québec, les Festivités Western de Saint-Victor battent leur plein pour une 41e édition. Avec une programmation variée, dont plusieurs incontournables sont au rendez-vous, les festivaliers auront droit cette année à quelques nouveautés et surprises.

D’année en année, les festivités semblent gagner en popularité et les habitants de Saint-Victor sont toujours au rendez-vous. Cela se ressent déjà juste en se promenant dans le village où la fierté de cette population est bien visible avec les dizaines de maisons ornées de décors de la culture western. Selon Myriam Fecteau-Mathieu, coordonnatrice des activités, et Joëlle Métivier, l’une des coordonnatrices adjointes, l’implication des habitants est l’une des clés du succès de ce festival. Toutes deux mentionnent y avoir été initiées dès leur plus jeune âge par leurs familles déjà impliquées dans l’événement à l’époque, et se disent maintenant fières de pouvoir y contribuer de manière plus substantielle en assurant la coordination des activités. En plus des habitants contribuant aux couleurs et à l’ambiance du festival, plus d’une centaine de bénévoles sont présents sur les lieux afin d’assurer le bon déroulement de la programmation.

« Ce qui définit notre festival, c'est la présence de tous nos bénévoles. Sans eux, il n'y aurait pas de festival. Que ce soit le comité, les gens aux bars ou à l'accueil, le site roule grâce aux bénévoles », mentionne Mlle Métivier.

Ce ne sont cependant pas seulement les habitants du coin qui participent à l’événement. Il y a certes, beaucoup de gens provenant de la région de la Beauce, mais de plus en plus, des habitants d’un peu partout du Québec, du Canada et des États-Unis débarquent à Saint-Victor pour l’occasion. Pour les cowboys, un grand nombre d’athlètes proviennent aussi de notre voisin du sud, et un des fidèles passionnés débarque également d’Australie pour venir performer ici.

Les incontournables

Comme à chaque édition, certaines activités demeurent des incontournables pour les festivaliers, tels que les rodéos, les compétitions de Gymkhana AREWCA, les randonnées équestres ainsi de nombreux spectacles. L’une des nouveautés dans la programmation, cette année, est l’ajout d’une nouvelle catégorie dans la compétition de rodéo, le « Extreme Bull Fighting », qui présente des cowboys plus que courageux dans l’affrontement au sol avec des taureaux sauvages.

Au niveau musical, plusieurs grands noms sont au rendez-vous. David Jalbert, les Twins Brothers, Carotté, Guylaine Tanguay, Matt Lang et la Chicane se succéderont, soir après soir, sous le chapiteau du cowboy. Au saloon Desjardins, plusieurs chansonniers offriront des prestations, et des cours de danse auront également lieu.

À l’extérieur du site du festival, plusieurs activités sont également organisées. Les curieux ne voulant pas nécessairement plonger dans la frénésie du site principal pourront entre autres assister à une compétition de bûcherons, à une parade équestre, à une messe western ou bien profiter d’animations pour toute la famille.

Les activités prendront fin ce dimanche. Pour en savoir plus sur la programmation, vous pouvez visiter le https://www.festivalwestern.qc.ca/programmation/.