Près de 3000 festivaliers bravent le mauvais temps au Festival de l'épi

La 16e édition du Festival de l’épi s’est déroulée à Scott du 14 au 18 août 2019. Ce sont près de 3000 festivaliers présents, 125 bénévoles et 28 poches de blé d’Inde qui ont fait la réussite de ces cinq jours. Le comité organisateur se dit très satisfait, malgré les caprices de dame nature.

Des activités nombreuses

Pour amorcer les festivités, l’activité de financement du terrain de jeux avec leur spectacle des enfants a rassemblé plus de 500 personnes sous le chapiteau.

La soirée de jeudi était composée de 5 à 7 très populaire. Par contre, le souper-spectacle d’humour avec Rosalie Vaillancourt et Erich Preach a attiré peu de gens. Le comité organisateur se désole de ne pas avoir réussi à vendre tous les billets comme pour les années précédentes. Les festivaliers ont pu profiter d’une belle prestation des humoristes et se sont régalés du méchoui des banquets Morin.

Le vendredi soir, comme pour les éditions antérieures, a été la plus achalandée. Le groupe les Charmants Chameaux a animé le 5 à 7 sur la terrasse de l’épi. La Scène Jonction Électrique a accueilli LaF et Koriass pour un spectacle de rap québécois. Le DJ SG Snail a terminé avec succès la soirée.

En raison de la pluie, toutes les activités du samedi ont dû être relocalisées sous le chapiteau. Le comité pensait que le 5 à 7 connaîtrait l’insuccès, mais à leur grande surprise, les fortes précipitations et la boue n’ont pas empêché les festivaliers de venir en profiter.

Le grand passionné de BBQ, Michael Blais-Vachon a fait fumer des viandes toute la journée pour être dégusté par les participants pendant le 5 à 7. Le groupe acoustique Irock a joué en premier. Le taureau mécanique a fait la joie des petits et des grands durant la compétition amicale. L’équipe de l’Auberge de la Chaudière a pris la relève pour un cours de danse en ligne, suivi des groupes hommage Rock This country et The Easy Riders. La soirée country fut une belle réussite selon le comité organisateur.

Les nombreuses activités gratuites de l’aire familiale ont été populaires durant tout le festival auprès des mini-adeptes de l’épi ! Le bar à Blé d’Inde a été achalandé toute la fin de semaine.