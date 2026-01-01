L'Amour est dans le pré: Alexandre tente d'être plus impliqué pour Ariane

Discret depuis le début de l’aventure, Alexandre se montre plus impliqué pour tenter de conquérir le cœur d’Ariane dans la 14e saison de L’Amour est dans le pré.

L’agricultrice de Honfleur a admis dans le septième épisode diffusé ce jeudi sur Noovo que ce prétendant est intéressant et qu’ils ont beaucoup de choses en commun. Cependant, son cœur penche déjà pour le deuxième garçon présent à sa ferme, Samuel.

Dans cet épisode, Alexandre, Samuel et Ariane se sont retrouvés tous les trois à la cabane à sucre pour laver la bouilleuse. Cette dernière a cherché à savoir comment ils se sentaient pour pousser le plus discret des deux à prendre un peu les devants.

« Je commence à me dégenner avec Ariane, j’ai eu ses signaux clairs. Je suis encore son top 1, la balle est dans mon camp », a mentionné Samuel avec conviction, seul face à la caméra. « T’es quasiment ma version féminine, tu devrais bien t’entendre avec ma famille », a-t-il ensuite lancé à Ariane devant son concurrent.

Pour Alexandre, c’est plus difficile de s’exprimer franchement alors que son rival est dans la même pièce. « Dans la vraie vie j’aime ça complimenté, mais là si on est deux à complimenter c’est un peu malaisant. On est à la chasse, mais on ne peut pas chasser le même chevreuil », a précisé le prétendant en entrevue seul.

Lors de ce rendez-vous à trois, ils ont aussi parlé des grand-parents d’Ariane que les garçons ont eu l’occasion de rencontrer durant l’aventure. « Dès qu’il (Samuel) a l’occasion de parler et de me taquiner, il niaise pas et j’haïs pas ça du tout », a souligné Ariane.

Un peu plus tard, elle s’est retrouvée en tête à tête avec Alexandre où ils ont fait un jeu de questions-réponses en dégustant des marshmallows. Le fait qu’il ne prenne pas souvent le lead dans leur moment ensemble la contrarie un peu, mais elle souhaite lui laisser sa chance dans la suite de l’aventure.

Dans le prochain épisode, Samuel et Alexandre vont rencontrer les proches de l’agricultrice durant une fête. Un moment essentiel pour Ariane, mais qui ne stresse pas les deux candidats. « C’est le temps qu’il se dégenne là! », a appuyé Ariane à propos d’Alexandre à la soirée.

À suivre jeudi prochain, dès 20 h, sur Noovo.