Activités à ne pas manquer en Beauce du 27 au 29 septembre 2019

En ce mois de septembre, ce ne sont pas les activités qui manquent dans la région beauceronne. Comme chaque semaine, EnBeauce.com vous a préparé une sélection de spectacles et d’événements pour vous aider à planifier votre fin de semaine du 20 au 22 septembre.

SPECTACLES

Justin Saladino

Ayant déjà comblé les foules dans plusieurs festivals, Justin Saladino sera de passage à Sainte-Marie pour vous charmer avec ses pièces mélangeant des rythmes issus du blues, du rock et de plusieurs autres styles.

Où? Salle Alphonse-Desjardins du Centre Caztel, Sainte-Marie

Quand? 27 septembre à 20 h 30

Julien Clerc, pianos et cordes

Pour marquer ses 50 ans de carrière en continu, Julien Clerc viendra interpréter, accompagné par deux pianos et un quatuor à cordes, une vaste sélection de son répertoire.

Où Salle Alphonse-Desjardins au Cégep Beauce-Appalaches, Saint-Georges

Quand? 27 septembre à 20 h

Dueling Pianos

Soirée festive débutant par un 4 à 6 à l’abri du soleil, suivi d’un savoureux repas 3 services à compter de 18 h pour terminer le tout en beauté avec un duo de pianistes enflammés tout droit sortis de San Diego.

Où La Broche à la Foin, 189, route 173, Scott (Québec) G0S 3G0

Quand? 27 septembre dès 16 h

Caravane

Acclamé par la critique et primé plus d’une fois à l’ADISQ, le groupe rock aux mélodies colorées et originales foulera les planches du centre Caztel ce samedi.

Où Salle Alphonse-Desjardins du Centre Caztel, Sainte-Marie

Quand? 28 Septembre à 20 h

Le Dernier Sacrement, L’expérience immersive

Le dernier sacrement est une expérience théâtrale hors du commun. Elle est jouée par trois comédiens (Denis Bouchard, Sofia Blondin et Ayana O’Shun) et quelques figurants qui aideront à recréer une unité de soins palliatifs afin que le spectateur soit en immersion pendant 90 minutes entre la réalité et la fiction.

Où Salle Alphonse-Desjardins du Cégep Beauce-Appalaches, Saint-Georges

Quand? 28 septembre à 20 h

ÉVÉNEMENTS

Journées de la Culture

Les Journées de la culture sont de retour au Québec pour une 23e édition. Chaque année, des dizaines d'organismes, artistes et municipalités offrent des activités culturelles gratuites à la population et la région beauceronne n'en fait pas exception! Pour en savoir plus sur la programmation, visitez le site https://www.journeesdelaculture.qc.ca

Où Dans plusieurs municipalités

Quand? Du 27 au 29 septembre

Biergarten Party

On célèbre l’automne avec ses couleurs! Service de bière et de nourriture, dont un bon chili réconfortant servi avec des nachos concocté par Alexander, chef du Resto-Pub Dix 93 et fondue au fromage à la bière accompagnée de saucissons de la Ferme Turlo, de nachos et de salsa. Musique acoustique assurée par les Frair n’ Son en après-midi et début de soirée.

Où Frampton Brasse, 430, 5e et 6e Rang, Frampton (Québec) G0R 1M0

Quand? 28 septembre dès 11 h