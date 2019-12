Quoi faire en Beauce du 13 au 15 décembre

La fin de semaine du 13 au 15 décembre, la Beauce offre de nombreuses activités. Si vous n’avez pas encore de plan pour le week-end, voici quelques suggestions d’activités sportives et culturelles à ne pas manquer.

Activités du marché de Noël

Multiples événements dans Ville Saint-Georges

Où : Territoire de Saint-Georges

Quand : 4 au 19 décembre

Tournoi de hockey Classique PSF

Une première organisée par le club de hockey Les Faucons de la Polyvalente Saint-François.

Où : Aréna de Beauceville

Quand : 12 au 15 décembre

Soirée d'ouverture du Club Ski Beauce de Vallée Jonction

Venez skier ou glisser pour seulement 2$ toute la soirée. À compter de 20 h 30, le duo Why Not sera sur place au 2e étage du chalet. Bienvenue à tous.

Où : 536, chemin de L'Écore Sud, Vallée-Jonction

Quand : 13 décembre de 18 h 30 à 21 h 30

Sylvain Cossette en supplémentaire

Organisé par Amants de la Scène et Sylvain Cossette

Où: Salle Alphonse-Desjardins, Saint-Georges

Quand : 13 décembre de 20 h à 22 h

Impro de Noël en pyjama

Au programme: des joueurs en pyjama, un public en pyjama, beaucoup trop de thèmes de Noël, de la musique de Noël et encore plus d'impro de Noël, le tout, gratuit. Tu peux amenez ton divan et ta doudou aussi,

Où : La Cabane à swing, 2110, 1ère Avenue, Saint-Georges

Quand : 14 décembre de 20 h à 21 h

Le Cool FM reçoit les Pétroliers

Match de hockey organisé par Cool FM de Saint-Georges de Beauce, LNAH

Où : Centre Lacroix-Dutril, Saint-Georges

Quand : 14 décembre de 20 h à 22 h 30

André Sauvé présente Ça

Organisé par Amants de la Scène

Où: Salle Alphonse-Desjardins, Saint-Georges

Quand : 14 décembre de 20 h à 22 h

Marché de Noël de Saint-Georges

Où: Grand Marché Beauce-Sartigan, 12120 1ᴱ Avenue, Saint-Georges

Quand : Du 14 décembre, 8 h 30 au 15 décembre, 15 h



Marché de Noël de Saint-Prosper

Où: Centre récréatif Desjardins de Saint-Prosper

Quand : 14 décembre, 9 h 30 au 15 décembre, 16 h 30



Guignolée des animaux - SPA Beauce-Etchemins

L'organisme a besoin du don de plusieurs items (nourriture, litière, jouets) ainsi que des dons en argent pour le fonctionnement de son centre.

Où : SPA Beauce-Etchemins, 733, route Kennedy, Beauceville

Quand : 15 décembre de midi h à 17 h