Une dernière chance de voir certaines expositions en Beauce

En janvier, certaines expositions prendront bientôt fin dans plusieurs établissements en Beauce. Voilà donc une dernière chance pour les amateurs d'aller les visiter!

Rappelons que les membres d'Artistes et artisans de Beauce (AAB) sont en vedette à la galerie d'art de Sainte-Marie, grâce à l'exposition Humanité. Les artistes de l’AAB offrent au public leur vision sensible et personnelle de l’humanité et de son évolution. À travers les différentes créations, plusieurs thèmes sont notamment abordés. Les gens intéressés ont jusqu'au 19 janvier pour aller visiter cette exposition.

Centre culturel Marie-Fitzbach

Hélène Paquet et Martial Drouin présentent Les crèches de mon enfance, également jusqu'au 19 janvier, à la chapelle du Centre culturel Marie-Fitzbach. En plus de partager leur passion, le couple permet au public d'aller admirer une sélection de leur énorme collection, certaines provenant de différents pays. Une occasion de replonger une dernière fois dans la tradition, la magie et l'émerveillement que suscitent ces magnifiques crèches.

Musée Marius-Barbeau

Deux expositions sont également en cours, au Musée Marius-Barbeau de Saint-Joseph, et se termineront le 26 janvier.

Avec Convexités, les œuvres de François Mathieu sont peut-être statiques et arrêtées, mais elles expriment tout de même un désir de mobilité. L'artiste propose aux visiteurs d'observer le mouvement et la transformation de ses créations. Avec ses œuvres, François Mathieu célèbre la matérialité du monde et met en lumière un état qui se place hors du temps, entre la chose et sa réalisation, mais aussi l'émerveillement et l'amour du bricolage.

Félix Cano propose, quant à lui, de transporter les visiteurs dans une ambiance esthétique unique, grâce à l'exposition Le lac. Par la peinture et le dessin, l'artiste exprime et illustre l'environnement dans lequel il vit, ce qui lui permet de signaler des émotions et des perceptions par rapport à celui-ci. Si l'abstraction est bien présente, l'artiste mexicain a également intégré une forme de figuration et de signes dans ses œuvres.

