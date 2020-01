Beauce Art tiendra son souper-bénéfice en juin prochain

Beauce Art : L’international de la sculpture tiendra son souper-bénéfice 2020 le mercredi 3 juin prochain au Georgesville. À cette occasion, Pierre Pomerleau, président et directeur général de Pomerleau inc., agira à titre d’invité d’honneur et de conférencier de la soirée.

Rappelons que lors de la conférence de presse de Beauce Art, le 3 décembre dernier, M. Pomerleau avait exprimé le plaisir d’agir à titre de président d’honneur de l’édition 2020 du Symposium.

« La construction et l’art ont aussi des facettes insoupçonnées en commun. Comme beaucoup d’artistes, tous les employés de Pomerleau partagent une passion pour l'excellence et l'amour. À notre manière, nous voulons que notre travail ne soit pas seulement fonctionnel, mais qu’il joue également un rôle dans l’embellissement des communautés. C’est notre façon de donner une touche artistique à notre environnement », avait-il expliqué.



Même formule



Reprenant la même formule qu’en 2015-2019, Beauce Art offrira à ses convives un souper-conférence et une mise aux enchères d’œuvres uniques. Cet événement permet de soutenir la cause des arts dans la région avec la réalisation du Symposium international de la sculpture de Saint-Georges.

La vente des billets pour le souper-bénéfice est d’ailleurs amorcée. Les billets seront notamment en prévente jusqu’au 31 janvier. Pour vous procurer des billets ou pour en savoir davantage sur l’événement, visitez l’adresse https://beauceart.com/evenements-2020/ ou communiquez avec l’organisation au 418 221-1224.

Échanger avec les sculpteurs invités

Pendant la soirée, les participants au souper-bénéfice pourront faire la connaissance des dix sculpteurs invités de Beauce Art. Les artistes provenant de huit pays, viendront créer leurs œuvres à Saint-Georges pendant le symposium. À l’occasion du souper du 3 juin, ils se feront un plaisir d’échanger avec les convives, de leur expliquer leur travail et de partager avec eux la passion de la sculpture.

Une occasion d’achat à ne pas manquer

Comme lors des premiers soupers-conférences, plusieurs œuvres seront mises aux enchères. Offertes en cadeau par les créateurs, spécialement pour l’encan, celles-ci seront présentées en cours de soirée puis vendues à la criée à la fin du repas. Que ce soit pour un premier achat ou pour compléter une collection, les œuvres seront offertes à partir de différents prix pour permettre à tous les intéressés de miser.

À propos du Symposium international de la sculpture de Saint-Georges

Rappelons que Beauce Art organise une série de dix symposiums annuels au cours desquels des sculpteurs viendront créer des œuvres qu’ils céderont ensuite à la communauté. À terme, un parcours muséal à ciel ouvert unique au monde viendra transformer le paysage beauceron.



