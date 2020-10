Concours "Clin d'oeil sur la Beauce 2020" : plusieurs photographes amateurs récompensés

Le Service des loisirs et de la culture de Ville de Saint-Georges a dévoilé les meilleures photographies soumises dans le cadre du concours Clin d’oeil sur la Beauce 2020.

Pour cette édition, 68 photos déposées sous le thème « Sérénité » ont permis aux participants de remporter des prix d’une valeur de plus de 1 000 $.

Dans le contexte actuel des choses, les gagnants ont appris la nouvelle par voix téléphonique.

Photographes récompensés

- 1er prix : Valérie Salagé de Saint-Georges qui a remporté une carte-cadeau de 400 $ au Centre Hi-Fi Larivière.

- 2e prix : Gabriel Roy de Saint-Georges qui a gagné une carte-cadeau de 300 $ chez Gosselin.

- 3e prix ex aequo : Suzie Larivière de Sainte-Aurélie et Joslynn Veilleux de Saint-Georges qui ont reçu tous deux une carte-cadeau de 100 $ chez Multi-Copies JDM.

Quatre « coups de coeur »

- Du public et du juge Yvon Thibodeau : Marjolaine Giguère de Saint-Joseph avec sa photo Rayon d’optimisme, qui a remporté une carte-cadeau de 100 $ au Centre Hi-Fi Larivière ainsi qu'un mini trépied et un bâton de selfie.

- Du juge Diane Drapeau : Anne Guay de Saint-Georges qui a gagné un mini trépied et un bâton selfie.

- Du juge France Quirion : Johanne Maheux de Saint-Georges et qui a elle aussi gagné un mini trépied et un bâton selfie.

Parmi les photographies reçues, 22 furent sélectionnées et exposées au centre culturel Marie-Fitzbach du 3 au 30 septembre, soit jusqu’à la fermeture imposée des salles d’exposition le 1er octobre. Pendant ce temps, les visiteurs ont pu voter pour leur coup de cœur. Parmi les personnes ayant voté, l’une d’elles a gagné la photo coup de coeur, il s’agit de Olivia Fourrier.

« Ville de Saint-Georges tient à féliciter tous les gagnants et à réitérer ses remerciements aux juges ainsi qu’aux partenaires qui ont une fois de plus contribué à faire de ce concours annuel un autre succès. Ville de Saint-Georges invite dès maintenant les photographes amateurs à se préparer au prochain concours qui sera tenu cette fois sous le thème "Ombre et lumière" ». De dire Caroline Veilleux, régisseur culturel , dans le communiqué de presse publié par la ville de Saint-Georges.

Les détails du concours seront publiés sur le site Web municipal en février prochain.