Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) a décerné le Prix du CALQ – Artiste de l’année en Chaudière-Appalaches au cinéaste John Blouin.

Ce prix, assorti d’un montant de 10 000 $, lui a été remis hier, dans le cadre de la cérémonie virtuelle des Prix d’excellence des arts et de la culture, produite par le Conseil de la culture des régions de Québec et de Chaudière-Appalaches.

Les membres du jury du Conseil des arts et des lettres du Québec ont souligné « l’année exceptionnelle de John Blouin, un artiste très actif qui multiplie les projets artistiques ici comme à l’international. 2020 est marquée notamment par la large diffusion de son documentaire Vaillancourt : regarde si c’est beau, qui connaît un grand succès. »

Ce documentaire intimiste, dont la création s’est échelonnée sur 12 ans, s’approche de l’univers du sculpteur Armand Vaillancourt, qui se raconte et performe sa vie avec une authenticité désarmante.

Distribué par Les Films du 3 Mars, le documentaire a connu une diffusion exceptionnelle dans plusieurs salles du Québec, avant d’être présenté en Louisiane, à Vancouver et à Saskatoon. Les droits télévisuels ont été achetés par ARTV.

À propos de John Blouin

Lors de ses études en littérature, John Blouin devient projectionniste à l’Office national du film du Canada (ONF). Il crée des performances cinématographiques intitulées Cabina Obscura, alliant projecteurs 35-16 mm et numériques, ombres et trame sonore en direct.

Il déambule ainsi dans quelques villes et festivals, de Montréal à Beijing. John Blouin s'intéresse à une autre facette de l'image en réalisant des courts métrages, dont Change Over, Filmstripe et Gate, trilogie sur la mort d'un cinéma. LUX, une installation cinématographique, et Cap au Pire, un nouveau cycle de performance, sont ses toutes dernières œuvres en circulation.

Commissaire indépendant en cinéma et en art médiatique, il orchestre les deux dernières éditions de PHOS.

Une capsule vidéo dressant le portrait de l’artiste lauréat sera disponible prochainement sur le site de La Fabrique culturelle de Télé-Québec.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec

Le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l’imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des œuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le Conseil soutient dans toutes les régions du Québec la création, l’expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l’étranger.

En décernant ce prix, le Conseil poursuit son objectif de reconnaissance publique en démontrant son appui aux créatrices et aux créateurs qui se distinguent par l’excellence de leurs réalisations et par leur contribution exceptionnelle à la vitalité de la culture québécoise.

Le Conseil de la culture des régions de Québec et de Chaudière-Appalaches

Représentant 170 organismes et plus d’un millier d’artistes et de travailleurs culturels professionnels, le Conseil de la culture des régions de Québec et de Chaudière-Appalaches est le seul organisme à regrouper et à servir l’ensemble des professionnels des domaines artistiques et culturels.

De concert avec ses membres, il mène des actions de représentation, de sensibilisation et de promotion auprès de différentes instances, notamment pour la défense des intérêts de la clientèle culturelle et artistique professionnelle, et contribue activement au développement des arts et de la culture sur son territoire.