Appel aux artistes et aux expositions novatrices

Les responsables du Moulin La Lorraine, de Lac-Etchemin, invitent tous les artistes qui souhaitent présenter leurs œuvres au public à déposer dès maintenant un projet d’exposition.

L’appel s’adresse aux artistes de la relève, émergents ou aux créateurs établis. Les projets peuvent être présentés en solo, en duo ou en collectif. Ils peuvent être conçus pour la Salle Pierre-Beaudoin, la Salle des Courroies ou le Hall du Moulin. Chaque espace d’exposition a ses caractéristiques et une atmosphère unique qui saura mettre en valeur les créations de toutes disciplines.

Les dossiers soumis sont étudiés par un jury de pairs. L’excellence et l’originalité du travail, les propositions novatrices, les projets qui favorisent une interaction avec le public sont privilégiés. Les intéressés ont jusqu'au 31 janvier 2021 pour répondre à cet appel en vue d’établir la programmation de 2022.

En plus de recevoir une aide technique et bénéficier d’une excellente visibilité, les artistes exposants au Moulin La Lorraine n’ont aucune commission à verser sur les œuvres vendues et ils reçoivent un cachet.

Pour déposer un projet, il suffit de soumettre un court texte présentant le concept d'exposition et la démarche artistique, dix à quinze photographies d'œuvres, un curriculum vitae et tout autre document pertinent. Tous les détails, la description et le plan des salles sont disponibles sur le site Internet de l'organisme.

Les dossiers doivent parvenir par courriel à [email protected] et les fichiers lourds via wetransfer.com ou être envoyés par la poste à : Jury des expositions, Moulin La Lorraine, 1286 route 277, Lac-Etchemin (Québec) G0R 1S0 et être reçus avant le 31 janvier 2021 minuit. Pour information, composez le 418 625-4400.